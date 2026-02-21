یوپی چائلڈ پورنوگرافی کیس: مجرم جونیئر انجینئر اور اس کی بیوی کو پھانسی کی سزا
سرکاری وکیل سوربھ کمار سنگھ نے کہا کہ ایف آئی آر سی بی آئی دہلی نے 2020 میں درج کی تھی۔
Published : February 21, 2026 at 3:32 PM IST
باندہ: اتر پردیش کے ضلع باندہ کی خصوصی پوکسو عدالت نے چترکوٹ کے محکمہ آبپاشی کے ایک معطل جونیئر انجینئر اور اس کی بیوی کو نابالغ بچوں کے جنسی استحصال اور فحش مواد (پورنوگرافی) کے معاملے میں سزائے موت سنائی ہے۔ سماعت کے دوران سی بی آئی کی ٹیم بھی عدالت میں موجود تھی۔
سرکاری وکیل سوربھ کمار سنگھ نے بتایا کہ خصوصی پوکسو عدالت نے چائلڈ پورنوگرافی کیس کے ملزم رام بھون اور ان کی بیوی درگاوتی کو سزائے موت سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی بی آئی دہلی نے 31 اکتوبر 2020 کو ایف آئی آر درج کی تھی۔
الزام تھا کہ ایک شخص رام بھون اور اس کی بیوی درگاوتی چترکوٹ میں کرائے کے کمرے میں رہتے تھے۔ الزام تھا کہ انھوں نے تین سے 18 سال کے درمیان والی عمر کے تقریباً 33 سے 34 بچوں کے جنسی استحصال کی ویڈیوز 47 ممالک کو بھیجی گئیں۔ سی بی آئی کی تحقیقات میں دو لاکھ سے زیادہ ویڈیوز کا ملے۔
انہوں نے کہا کہ رام بھون 10 سال سے ان جرائم کا ارتکاب کر رہا تھا۔ سی بی آئی نے کیس کی تحقیقات کی اور خود کیس میں استغاثہ رہی۔ جس کے نتیجے میں عدالت نے مجرم شوہر اور بیوی کو پوکسو ایکٹ کے تحت موت کی سزا سنائی۔
سی بی آئی نے اسپیشل پراسیکیوٹر دھرا سنگھ کی طرف سے مقدمہ چلایا۔ انہوں نے بتایا کہ مجرمین پر متاثرہ 34 بچوں کو 10 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ رام بھون کے گھر سے 8 لاکھ روپے سے زیادہ برآمد ہوئے، اور یہ رقم متاثرہ بچوں کو بھی دی جائے گی۔
سی بی آئی کو دو لاکھ ویڈیو اور تصاویر ملے:
اس معاملے کی تحقیقات کے دوران سی بی آئی کو 47 ممالک میں مختلف ویب سائٹس پر دو لاکھ ویڈیوز اور تصاویر ملے۔ ان کو مجرم رام بھون نے اپ لوڈ کیا تھا جسے عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ 34 کمسن بچوں کے بیانات بھی قلمبند کئے گئے۔
سی بی آئی کی جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزم جوڑے نے، جو کہ اصل میں باندہ کے نارائنی علاقے کے رہنے والے ہیں، چترکوٹ میں ایک مکان کرائے پر لیا تھا۔ انہوں نے سائٹس پر فحش مواد اپ لوڈ کرنے کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کیا۔
سی بی آئی نے رام بھون کو گرفتار کیا:
پورا معاملہ 2020 کا ہے۔ سی بی آئی نے رام بھون کو گرفتار کیا۔ ثبوت جمع کرنے کے دوران، سی بی آئی کو رام بھون کی بیوی، درگاوتی کے ملوث ہونے کا بھی پتہ چلا۔ اس کے بعد درگاوتی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور دونوں کو باندہ جیل میں بند کر دیا گیا۔
گزشتہ پانچ سالوں میں اس کیس کی کئی بار سماعت ہوئی، جس میں ملزمان سے پوچھ گچھ اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ان کی سزا کے بعد، باندہ میں خصوصی پوکسو عدالت نے جمعہ کو ملزم جوڑے کو موت کی سزا سنائی۔
