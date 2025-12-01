بچے کو قتل کر کے لاش بوری میں ڈال کر پھینک دیا، کھیلتے کھیلتے اچانک گھر سے غائب ہو گیا تھا
پولیس اور اہل خانہ نے رات بھر بچے کی تلاش کی، صبح لاش ملی، گاؤں میں دو شادیاں تھیں۔
Published : December 1, 2025 at 8:57 PM IST
بلیہ (اتر پردیش): اتر پردیش کے ضلع بلیا میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ تھانہ پھپنا کے علاقے میں 10 سالہ بچے کو قتل کر دیا گیا، لاش بوری میں بھر کر گاؤں میں پھینک دی گئی۔ بچہ اتوار کو کھیلتے ہوئے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ پولیس اور اہل خانہ نے رات بھر تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ پیر کی صبح بوری میں لاش ملنے سے گاؤں میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ بچے کی موت سے خاندان سوگوار ہے۔
بلیا کے ایس پی اوم ویر سنگھ نے بتایا کہ یہ واقعہ پھپنا پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع امڈاریا گاؤں میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ پھپنا پولیس کو اتوار کی رات تقریباً 10:30 بجے اطلاع ملی کہ شیوم ورما عرف یشونت اپنے گھر کے سامنے کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گیا ہے۔ پولیس نے اہل خانہ کے ساتھ مل کر صبح 3 بجے تک علاقے کو تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ اتوار کو امڈاریا گاؤں میں دو شادیاں تھیں۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ 10 سالہ شیوم ورما کی لاش پیر کی صبح گاؤں کے ایک گھر کے قریب بوری میں بندھی ہوئی ملی۔ گاؤں والوں نے پیر کی صبح ایک مشکوک بوری دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر وہ اور فرانزک ٹیم پہنچی اور معائنہ کیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے چار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ گاؤں والوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور کچھ معلومات ملی ہیں۔ کیس جلد حل ہو جائے گا۔
جس مقام پر بچے کی لاش ملی تھی وہاں صبح سے ہی لوگوں کی بھیڑ جمع ہے۔ بچے کے والدین اور رشتہ دار اپنے بیٹے کی موت سے اتنے غم زدہ ہیں کہ گاؤں والے اور پولیس انہیں قابو کرنے سے قاصر ہیں۔ گھر والے رو رہے ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں۔ فی الحال، اس واقعہ سے گاؤں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے اور پورے علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے۔