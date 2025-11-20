یوپی اے ٹی ایس نے آٹھ اضلاع میں مدارس کی مانگی تفصیلات، ضلع اقلیتی بہبود افسر کو بھیجا خط

یوپی اے ٹی ایس نے آٹھ اضلاع میں مدارس کی مانگی تفصیلات، ضلع اقلیتی بہبود افسر کو بھیجا خط
ضلع اقلیتی بہبود افسر نے بتایا کہ یوپی اے ٹی ایس کے الہٰ آباد یونٹ سے ایک خط موصول ہوا ہے۔
Published : November 20, 2025 at 9:39 AM IST
باندہ، اتر پردیش: دہلی میں کار بم دھماکوں کے بعد اتر پردیش حکومت اب ریاست بھر میں سکیورٹی کی صورتحال کو لے کر چوکس ہے۔ اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (یو پی اے ٹی ایس) نے اب اتر پردیش کے 8 اضلاع میں مدارس کی تفصیلات مانگی ہیں۔ یوپی اے ٹی ایس نے اس سلسلے میں ضلع اقلیتی بہبود کے افسران کو ایک خط جاری کیا ہے۔
'مدرسوں کے بارے میں معلومات مانگی گئی'
باندہ ضلع اقلیتی بہبود افسر ابھیشیک چودھری نے بتایا کہ 15 نومبر کو یوپی اے ٹی ایس کی الہٰ آباد یونٹ سے ایک خط موصول ہوا ہے۔ خط میں مدارس کے بارے میں معلومات کی درخواست کی گئی تھی، لیکن ہمیں ابھی تک ڈائریکٹوریٹ سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ لہٰذا، درخواست کردہ معلومات کی بنیاد پر، ہم صرف ضلع میں کام کرنے والے تسلیم شدہ مدارس کی تعداد، امداد یافتہ مدارس کی تعداد اور وہاں کے اساتذہ کی تعداد سے متعلق ہی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید معلومات ڈائریکٹوریٹ کی ہدایات کی بنیاد پر فراہم کی جائیں گی۔
ضلع اقلیتی بہبود کے افسروں کو بھیجا گیا خط
درحقیقت، 15 نومبر کو، یوپی اے ٹی ایس الہٰ آباد یونٹ کی طرف سے ریاست کے آٹھ اضلاع - باندہ، ہمیر پور، مہوبہ، چترکوٹ، پریاگ راج، پرتاپ گڑھ، کوشامبی اور فتح پور کے ضلع اقلیتی بہبود افسران کو ایک خط بھیجا گیا تھا۔ جس میں کہا گیا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں اور پڑھانے والے مولویوں اور منیجروں سے متعلق تفصیلی معلومات بشمول نام، والد کا نام، پتہ اور موبائل نمبر اے ٹی ایس ہیڈ کوارٹر، اتر پردیش، لکھنؤ سے طلب کیا جا رہا ہے۔