یوپی اے ٹی ایس نے مراد آباد میں بی ڈی ایس کے طالب علم، آئی ایس آئی ایس ماڈیول سے منسلک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا
مشتبہ حارث علی آن لائن کئی گروپ بنا کر داعش کے جہادی نظریے کو پھیلا رہا تھا۔
Published : March 17, 2026 at 9:58 AM IST
لکھنؤ/سہارنپور: یوپی اے ٹی ایس نے مراد آباد میں مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیم آئی ایس آئی ایس سے منسلک ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم حارث علی (19) ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ مبینہ طور پر آن لائن کئی گروپ بنا کر آئی ایس آئی ایس کے جہادی نظریے کو پھیلا رہا تھا اور جہادی نظریات کے حامل افراد کو گروپوں میں بھرتی بھی کر رہا تھا۔ حارث مراد آباد میں طب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور بی ڈی ایس کے دوسرے سال کا طالب علم ہے۔
اے ٹی ایس کو کئی دنوں سے مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع مل رہی تھی۔ مکمل جانچ کے بعد لکھنؤ کے اے ٹی ایس تھانے میں معاملہ درج کیا گیا۔ اتوار کے روز، اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے حارث علی کو گرفتار کیا۔ ملزم ریاست علی کا بیٹا سہارنپور کے کتبشیر تھانہ علاقہ کے منکماؤ کا رہنے والا ہے۔ اے ٹی ایس کو دہشت گرد تنظیم سے اس کے روابط کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ اے ٹی ایس حارث علی سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے اکسایا
اے ٹی ایس نے ایک پریس نوٹ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ حارث علی ممنوعہ دہشت گرد تنظیم داعش کے دہشت گرد ماڈیول کے ایک سرگرم رکن کے طور پر اتر پردیش اور دیگر ہندوستانی ریاستوں میں کام کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے اکسایا اور منظم گروہوں کو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔
منتخب حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا تھا
ملزم آئی ایس آئی ایس (ISIS) کے ماڈیول ہینڈلرز اور آئی ایس آئی ایس (ISIS) مجاہدین کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر، ملک میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹنا اور خلافت کے تحت شرعی قانون قائم کرنا چاہتے تھے۔ حارث نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جیسے انسٹاگرام اور سیشن اور ڈسکارڈ جیسی انکرپٹڈ ایپس پر VPNs اور دیگر تخلص کا استعمال کرتے ہوئے آئی ایس آئی ایس (ISIS) کے حمایت یافتہ گروپ بنائے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جہادی سوچ رکھنے والے لوگوں کو بھرتی کر رہا تھا۔ ان گروپوں میں وہ داعش کے میڈیا چینلز، میگزین، پروپیگنڈہ مواد، دہشت گردانہ نظریات اور مارے گئے دہشت گردوں کی تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو شیئر کرتا تھا۔
'الاتحاد میڈیا فاؤنڈیشن' گروپ
حارث علی کا نیٹ ورک ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بیرون ملک دیگر ہینڈلرز کے ساتھ تھا۔ اس نے ہندوستان میں آئی ایس آئی ایس کے دہشت گردانہ منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے 'الاتحاد میڈیا فاؤنڈیشن' گروپ بھی بنایا تھا۔ حارث نے بتایا کہ وہ جمہوری نظام پر یقین نہیں رکھتا اور شریعت کے نفاذ کے ذریعے جہاد کرکے خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، جو داعش کا واحد مقصد ہے۔ اس کے لیے وہ گروپوں میں موجود لوگوں کو خودکش حملوں کے لیے اکساتا تھا۔