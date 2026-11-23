یوپی اسمبلی انتخابات: سیٹوں کی تقسیم پر کانگریس اور سماج وادی پارٹی کے درمیان باضابطہ بات چیت شروع
آدھے گھنٹے سےزائد جاری رہنے والی اس اہم ملاقات میں آئندہ انتخابات کے لیے ممکنہ نشستوں کی تقسیم کے فارمولےپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
Published : November 23, 2026 at 9:59 PM IST
نئی دہلی: اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں صرف چند ماہ باقی رہ گئے ہیں، کانگریس اور سماج وادی پارٹی نے پیر کو حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بے دخل کرنے کی حکمت عملی کے تحت آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم کے لیے باضابطہ بات چیت شروع کی۔ اس پہل کے ساتھ، دونوں جماعتوں نے الیکشن کی تیاری کی طرف اپنا پہلا بڑا اور ٹھوس قدم اٹھایا ہے۔
دونوں پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ایم پی پرمود تیواری کی نئی دہلی کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے۔ آدھے گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی اس اہم ملاقات میں آئندہ انتخابات کے لیے ممکنہ نشستوں کی تقسیم کے فارمولے اور مشترکہ انتخابی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
کانگریس کے وفد کی قیادت اتر پردیش کے انچارج راجندر پال گوتم، ریاستی صدر آرادھنا مشرا اور ایم پی عمران مسعود کر رہے تھے۔ دریں اثنا، سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کی طرف سے تشکیل دی گئی چار رکنی کمیٹی میں پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری رام گوپال یادو، ریاستی صدر شیام لال پال، لوک سبھا ایم پی راجیو رائے، اور اقرا حسن چودھری شامل تھے۔
دو تین روز میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کی تیاریاں
میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے یوپی انچارج راجندر پال گوتم نے بات چیت کو انتہائی مثبت قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "بات چیت مثبت رہی ہے، اور ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم بہت جلد کسی حتمی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔" نشستوں کی تقسیم کے اعداد و شمار کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ ابھی مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس لیے اس وقت دیگر تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتیں۔
بی جے پی پر سخت حملہ کرتے ہوئے گوتم نے کہا، "جب سماج وادی پارٹی اور کانگریس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، تو بی جے پی اتنی پریشان کیوں ہے؟ ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کیا پریشان کر رہا ہے۔" اس دوران ایس پی کے سینئر لیڈر رام گوپال یادو نے میٹنگ کے ماحول کو انتہائی خوشگوار قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ملاقات کا اگلا دور منگل کو ہوگا۔ یادو نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کی بات سنی ہے اور یہ کہ اتحاد اور سیٹوں کی تقسیم کا عمل اگلے دو سے تین دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔
متحدہ حکومت بنانے کا دعویٰ
یوپی کانگریس کی صدر آرادھنا مشرا نے کہا کہ سماج وادی پارٹی اور کانگریس مکمل اتحاد کے ساتھ اسمبلی انتخابات لڑیں گے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اتحاد بی جے پی کو شکست دے گا اور اتر پردیش میں اگلی حکومت بنائے گا۔ ایس پی کے ریاستی صدر شیام لال پال نے اس عزم کی بازگشت کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں بی جے پی کی شکست کو یقینی قرار دیا۔
2022 بمقابلہ 2024 انتخابی مساوات
سیاسی تجزیہ کار اتحاد کی ماضی کی کارکردگی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ غور طلب ہے کہ ایس پی اور کانگریس اتحاد نے، 2024 کے لوک سبھا انتخابات ایک ساتھ لڑتے ہوئے، یوپی کی 80 پارلیمانی سیٹوں میں سے 43 (ایس پی 37، کانگریس 6) پر جیت حاصل کی۔ اس سے پہلے، دونوں جماعتوں نے 2022 کے اسمبلی انتخابات الگ الگ لڑے تھے، جس میں ایس پی نے 111 اور کانگریس کو صرف 2 سیٹیں حاصل کی تھیں۔
اتر پردیش کی تمام 403 اسمبلی سیٹوں کے لیے اگلے سال کے اوائل میں اتراکھنڈ، منی پور، گوا اور پنجاب کے ساتھ انتخابات ہونے والے ہیں، کیونکہ موجودہ یوپی اسمبلی کی میعاد 22 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔