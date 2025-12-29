اناؤ عصمت دری کیس: سینگر کی سزا معطل کرنے کے خلاف سی بی آئی کی عرضی پر آج سپریم کورٹ میں سماعت
سی بی آئی نے کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا معطل کے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔
Published : December 29, 2025 at 12:45 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ کی تین ججوں کی بنچ پیر کو سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی درخواست پر سماعت کرے گی جس میں دہلی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں 2017 کے اناؤ عصمت دری کیس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے بے دخل رہنما کلدیپ سنگھ سینگر کو عمر قید کی سزا معطل کرنے اور ضمانت منظور کی گئی تھی۔
سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع شدہ کاز لسٹ کے مطابق چھٹیوں والی بنچ جس میں چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت، جسٹس جے کے۔ مہیشوری اور آگسٹین جارج مسیح اس معاملے کی پیر کو سماعت کریں گے۔
سی بی آئی نے دہلی ہائی کورٹ کے 23 دسمبر کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں سینگر کی اپیل زیر التواء اپنی سزا کو معطل کرنے کی درخواست منظور کی گئی تھی۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ سی بی آئی اور متاثرہ کے خاندان نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
لواحقین کے خاندان نے خواتین کے حقوق کے کارکنوں کے ساتھ، سینگر کی سزا کی معطلی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضمانت کے حکم نے "عوام کے اعتماد کو متزلزل کیا ہے" اور خواتین کے خلاف جرائم کے بارے میں غلط پیغام بھیجا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں، سی بی آئی نے سینگر کی درخواست کی سختی سے مخالفت کی، جرم کی سنگینی اور اس میں شامل ممکنہ خطرات پر زور دیا۔
اپنے حکم میں جسٹس سبرامونیم پرساد اور ہریش ویدیا ناتھن شنکر کی ڈویژن بنچ نے سینگر کی عمر قید کی سزا کو معطل کر دیا اور ان کی اپیل زیر التوا سخت شرائط کے ساتھ انہیں مشروط ضمانت دے دی۔ اناؤ عصمت دری کیس نے ملک بھر میں غم و غصے کو جنم دیا تھا۔
دسمبر 2019 میں، ٹرائل کورٹ نے سینگر کو ایک نابالغ لڑکی کے اغوا اور عصمت دری کا مجرم قرار دیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی، ساتھ ہی 2.5 ملین روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سپریم کورٹ نے پہلے اس واقعے سے متعلق تمام مقدمات کو اتر پردیش سے دہلی منتقل کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ روزانہ مقدمے کی سماعت کی جائے۔