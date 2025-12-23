دہلی ہائی کورٹ نے اُنّاؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا معطل کر دی، سخت شرائط کے ساتھ ضمانت
دہلی ہائی کورٹ نے اناؤ عصمت دری معاملے میں سابق ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا کو معطل کر دیا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 5:24 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے 2017 کے بدنامِ زمانہ اُنّاؤ عصمت دری کیس میں سابق بی جے پی رکنِ اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر کو بڑی راحت دیتے ہوئے ریپ متاثرہ کے والد کی تحویل میں موت کے معاملے میں سنائی گئی سزا کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ معطلی اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی اپیل زیرِ سماعت ہے۔
جسٹس سبرامنیم پرساد کی سربراہی والی بنچ نے سینگر کو 15 لاکھ روپے کے مچلکے (بانڈ) پر ضمانت دیتے ہوئے سخت شرائط عائد کیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ سینگر دہلی میں ہی قیام کریں گے اور متاثرہ لڑکی کی رہائش گاہ کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں داخل نہیں ہوں گے۔
2017 Unnao rape case | Delhi High Court suspends the sentence of former MLA Kuldeep Singh Sengar. The High Court has directed that Sengar will not enter the 5-kilometre area where the victim resides in Delhi.— ANI (@ANI) December 23, 2025
واضح رہے کہ 16 دسمبر 2019 کو دہلی کی تیس ہزاری عدالت نے ریپ متاثرہ کے والد کی عدالتی تحویل میں موت کے معاملے میں کلدیپ سنگھ سینگر کو 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اسی کیس میں سینگر سمیت تمام سات ملزمان کو بھی 10-10 سال قید اور 10-10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ کلدیپ سنگھ سینگر نے اس فیصلے کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جو تاحال زیرِ سماعت ہے۔ اسی اپیل کے دوران ہائی کورٹ نے سزا معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔
ریپ متاثرہ کے والد کی 9 اپریل 2018 کو عدالتی تحویل میں موت ہو گئی تھی۔ اس سے قبل 4 جون 2017 کو متاثرہ لڑکی نے کلدیپ سنگھ سینگر پر عصمت دری کا الزام عائد کیا تھا۔ الزام ہے کہ اس کے بعد سینگر کے بھائی اتل سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے لڑکی کے والد کو بری طرح زد و کوب کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جیل منتقل کیے جانے کے چند ہی گھنٹوں بعد ضلع اسپتال میں ان کی موت واقع ہو گئی۔
اس کے علاوہ، 20 دسمبر 2019 کو تیس ہزاری عدالت نے عصمت دری کے معاملے میں کلدیپ سنگھ سینگر کو عمر قید کی سزا سنائی تھی اور 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ جرمانے کی رقم میں سے 10 لاکھ روپے متاثرہ کو ادا کیے جائیں۔ اس فیصلے کے خلاف بھی کلدیپ سنگھ سینگر کی اپیل دہلی ہائی کورٹ میں زیرِ سماعت ہے۔