گھر فروخت کرنے کا انوکھا طریقہ: 10 ماہ کی بچی کو 500 روپے میں مکان ملا، مکان مالک کو بھاری منافع
تلنگانہ کے یادادری بھواناگیری ضلع میں ایک شخص نے اپنا گھر فروخت کرنے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈ نکالا اور بھاری منافع کمایا۔
Published : November 5, 2025 at 7:06 PM IST
حیدرآباد: 10 ماہ کی ہنسیکا نے 16 لاکھ روپے کا مکان چوتپل، یادادری بھواناگیری ضلع، تلنگانہ میں منعقدہ ایک لکی ڈرا میں جیتا۔ رام برہم نے لکی ڈرا کے ذریعے اپنا گھر فروخت کے لیے پیش کیا تھا۔ ان کے منفرد خیال نے مقامی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ لاٹری کا نظام ریاست میں قانونی نہیں ہے، پھر بھی مالک، رام برھمم کو یہ انوکھا خیال مقامی لوگوں کو پسند آیا۔ نتیجے کے طور پر، دلچسپی رکھنے والے خریداروں نے اپنی قسمت آزمائی اور رام برھمم نے توقع سے زیادہ کمایا۔
روپے 16 لاکھ مکان کی قیمت
قومی شاہراہ پر گھر کے قریب فلیکسی بورڈ لگائے گئے تھے، جو دلچسپی رکھنے والے خریداروں کو 500 روپے کا کوپن خریدنے اور لکی ڈرا میں شرکت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ مقامی مارکیٹ کی قیمتوں کی بنیاد پر، گھر کی قیمت 16 لاکھ روپئے ہے۔
اطلاعات کے مطابق رام برھمم نے اپنے گھر کو فروخت کرنے کے لیے کوپن چھپائے تھے۔ خریداروں کو اپنی تفصیلات ان پر لکھ کر گھر پر ایک باکس میں ڈالنی پڑتی تھیں۔ چونکہ یہ مکان فروخت کرنے کا ایک نیا آئیڈیا تھا، اس لیے یہ معلومات سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔ اس کے بعد لکی ڈرا کا انعقاد کیا گیا۔
خاندان کے افراد کے نام خریدے گئے چار کوپن
اطلاعات کے مطابق سنگاریڈی ضلع کے شنکر پلی کے شنکر نے اپنے خاندان کے چار افراد کے نام پر چار کوپن خریدے۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا، قرعہ اندازی کوپن خریدنے والوں کی موجودگی میں ہوئی۔ شنکر کی 10 ماہ کی بیٹی ہنسیکا نے لکی ڈرا میں 16 لاکھ روپے کا گھر جیتا۔
شنکر کے گھر والے اس وقت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی چھوٹی بیٹی ہنسیکا کا نام ڈرا میں آیا۔ شنکر نے ہنسیکا کے علاوہ اپنے نام، اپنی بیوی کے نام اور اپنی دو بیٹیوں کے نام سے ٹکٹ خریدے تھے۔ منتظمین نے ہنسیکا کے والدین کو، جنہوں نے سیریل نمبر 2307 کے ساتھ کوپن خریدا تھا، فون پر مطلع کیا۔
مکان مالک کو ہوا بھاری منافع
انہوں نے اعلان کیا کہ وہ درخواست پر گھر کی رجسٹریشن کرائیں گے۔ رام برہم نے وضاحت کی کہ انہوں نے یہ انوکھا آئیڈیا دو سال تک ایک مکان سمیت 66 گز کے پلاٹ کو فروخت کرنے کی کوشش کرنے کے بعد پیش کیا، لیکن وہ فروخت نہ ہوا۔ رام برھمم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ تقریباً 3,600 کوپن، جن کی قیمت 500 وپئے تھی فروخت ہوئے، جس سے انہیں 2 لاکھ روپئے کا منافع ہوا۔