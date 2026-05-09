مرکزی وزیر بندی سنجے کے بیٹے پر پوکسو کیس درج، لڑکی کے خاندان پر بلیک میلنگ کا جوابی الزام
پولیس اب تک متاثرہ لڑکی کا باضابطہ بیان ریکارڈ نہیں کر سکی ہے، تاہم معاملہ کی تحقیقات جاری ہیں۔
Published : May 9, 2026 at 2:36 PM IST
حیدرآباد : بنڈی سنجے کے بیٹے بھگیرتھ کے خلاف حیدرآباد میں پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیے جانے کے بعد سیاسی اور عوامی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ دوسری جانب بھگیرتھ نے بھی لڑکی اور اس کے والدین کے خلاف بھتہ خوری، دھمکی اور بلیک میلنگ کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس میں جوابی شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس کے مطابق 17 سالہ طالبہ کی والدہ نے الزام لگایا کہ بھگیرتھ گزشتہ سات سے آٹھ ماہ سے ان کی بیٹی کے ساتھ تعلقات میں تھا اور اس دوران اس نے مبینہ طور پر لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔ شکایت کی بنیاد پر حیدرآباد میں پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق پولیس اب تک متاثرہ لڑکی کا باضابطہ بیان ریکارڈ نہیں کر سکی ہے، تاہم معاملہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس کیس نے اس وقت مزید توجہ حاصل کی جب مرکزی وزیر کے بیٹے نے بھی کریم نگر میں ایک علیحدہ شکایت درج کرادی۔ اپنی شکایت میں بھگیرتھ نے دعویٰ کیا کہ اس کی لڑکی سے جان پہچان دوستانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ وہ ان کے خاندان کے پروگراموں، تقاریب اور گروپ اجتماعات میں شریک ہوتا رہا۔
اس نے بتایا کہ لڑکی کے خاندان کو وہ قابلِ اعتماد سمجھتا تھا اور دوستوں کے ساتھ مختلف مذہبی مقامات کے دورے بھی کیے۔ بھگیرتھ کے مطابق بعد میں لڑکی اور اس کے والدین نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کردیا۔ انکار کے بعد مبینہ طور پر اس سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا اور جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ شکایت میں کہا گیا کہ خوف کے باعث وہ پہلے ہی لڑکی کے والد کو 50 ہزار روپے دے چکا ہے، تاہم بعد میں ان سے پانچ کروڑ روپے طلب کیے گئے۔
بھگیرتھ نے یہ بھی الزام لگایا کہ رقم نہ دینے کی صورت میں لڑکی کی والدہ خودکشی کی دھمکی دے رہی تھیں تاکہ اس پر مزید دباؤ ڈالا جا سکے۔ پولیس دونوں مقدمات کی الگ الگ زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام شواہد، کال ریکارڈز اور دیگر ڈیجیٹل مواد کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ حقیقت سامنے لائی جا سکے۔
یہ معاملہ سیاسی طور پر بھی حساس بن گیا ہے کیونکہ بنڈی سنجے مرکز میں وزارتِ داخلہ کے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس واقعہ پر شدید بحث جاری ہے جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس پر ردعمل ظاہر کرنا شروع کردیا ہے۔