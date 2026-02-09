پرنیا کے رکن اسمبلی کی گرفتاری پر جیتن رام مانجھی کا بڑا بیان، این ای ای ٹی طالب علم کے قتل کیس میں پپو یادو کی آواز تھی
پپو یادو کی گرفتاری پر جیتن رام مانجھی کا بڑا بیان۔ کہا، "وہ NEET طالبہ کے قتل کیس میں بہت آواز اٹھا رہے تھے۔" پڑھیں...
Published : February 9, 2026 at 9:23 AM IST
گیاجی، بہار: ہندوستانی عوامی مورچہ کے سرپرست اور مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ، NEET طالب علم کے قتل کیس، اور پپو یادو کی گرفتاری سمیت کئی مسائل پر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ معاملہ قانونی ہے اس لئے وہ زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے لیکن پپو یادو نے NEET کے طالب علم کے قتل کیس میں کافی آواز اٹھائی تھی۔ تاہم اسے ایک پرانے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔
"پپو NEET طالب علم کے قتل کیس میں آواز اٹھا رہا تھا": مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے پورنیا کے رکن اسمبلی راجیش رنجن عرف پپو یادو کی گرفتاری پر کہا کہ وہ NEET طالب علم کے قتل کیس کا معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ خود لڑکی کے بہیمانہ قتل پر تنقید کرتا ہے۔ جہاں تک ان کی گرفتاری کا تعلق ہے، وہ اس کیس کے بارے میں آواز اٹھا رہے تھے۔ اسے براہ راست گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسے ایک اور کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔
میں نے وزیر داخلہ سے بات کی ہے
مرکزی وزیر نے کہا کہ NEET کے طالب علم کے ساتھ جو ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ سمرت چودھری نے بھی کہا کہ وہ تمام تحقیقاتی ایجنسیوں کی طرف سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایس آئی ٹی اور سی آئی ڈی نے جانچ کی ہے، اور سی بی آئی کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ جس دن ثبوت مکمل ہو گئے کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔
"ہم اس معاملے کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہاں جو مسائل اٹھائے ہیں وہ NEET کے ایک طالب علم کا وحشیانہ قتل تھا۔ ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ (پپو یادو) اس کے بارے میں آواز اٹھاتے تھے اور اس پر کچھ کام کرتے تھے۔ اسے براہ راست گرفتار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک پرانے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔" - جیتن رام مانجھی، مرکزی وزیر
بودھ گیا کے ایک ہوٹل میں مرکزی بجٹ 2026-27 کا جواب دیتے ہوئے، اپنے محکمہ، MSME کی جانب سے، مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ ہندوستانی حکومت اور وزیر اعظم کو تجارتی معاہدے پر مبارکباد دی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم کے اس موقف پر پورے ہندوستان کو فخر ہے۔ اپوزیشن کے سوالوں کے حوالے سے وزیر اعظم پر کس دباؤ میں آئیں گے؟ کیا اسے بچوں کا جنون ہے؟ کیا اس کا کوئی بیٹا ہے؟ کیا اس کی کوئی بیٹی ہے؟ کیا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 1.4 بلین لوگ ان کے وسائل اور خاندان ہیں اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔
بجٹ میں 6.3 فیصد اضافہ: مانجھی نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں پچھلے عام بجٹ کے مقابلے میں 7.7 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ایم ایس ایم ای کے ذریعے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ زراعت کے بعد ایم ایس ایم ای محکمہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم اور ماہرین نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ایم ایس ایم ای محکمہ نے بے روزگاروں کو خود انحصاری حاصل کرنے میں مدد کی ہے۔ یہ بجٹ 2047 تک ہندوستان کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کے ہدف کی بنیاد رکھتا ہے۔
بہار اور گیا میں ترقی ہو رہی ہے: مرکزی وزیر نے کہا کہ بہار میں پہلے ٹیکنالوجی سینٹر کی کمی تھی۔ جب بہار اور جھارکھنڈ متحد ہوئے تو جمشید پور ٹیکنالوجی سینٹر کا پٹنہ میں ایک توسیعی مرکز تھا۔ تاہم جب وہ اس محکمے کے وزیر بنے تو انہوں نے اسے ترقی دی اور بیہٹا میں ٹیکنالوجی سنٹر قائم کیا۔ تمام مشینری پہنچ چکی ہے اور کام شروع ہو چکا ہے، جب کہ ہم نے گیا کے کھجرسرائے بلاک کو دوسرا ٹیکنالوجی سنٹر عطیہ کیا ہے، جہاں تعمیراتی کام جاری ہے۔ پہلے، بہار میں صرف ایک ٹیکنالوجی سنٹر تھا۔ اب سات ہیں. گیا اور بودھ گیا میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔
ویبھو سوریاونشی کو اعزاز ملنا چاہیے: جیتن رام مانجھی نے بہار کے بیٹے اور ہونہار ایتھلیٹ ویبھو سوریاونشی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہار کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے بہار حکومت سے انعام ملنا چاہیے، کیونکہ وہ بہار کا فخر ہے۔ وہ بہار کی شان بڑھا رہے ہیں، اور انہیں بہار حکومت کو بھی اعزاز سے نوازنا چاہیے۔