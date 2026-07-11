پوکسو کیس: مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھاگیرتھ کو مشروط ضمانت، چرلا پلی جیل سے رہائی
بھاگیرتھ کو مئی میں ایک نابالغ لڑکی کو مبینہ طور پر جنسی طور پر ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کیاگیا تھا۔
Published : July 11, 2026 at 1:17 PM IST
حیدرآباد : مرکزی وزیر مملکت بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بنڈی بھاگیرتھ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے پوکسو کیس میں مشروط ضمانت ملنے کے بعد جمعہ کو چرلا پلی جیل سے رہا کر دیا گیا۔
بھاگیرتھ کو مئی میں ایک 17 سالہ نابالغ لڑکی کو مبینہ طور پر جنسی طور پر ہراساں کرنے، نامناسب رویہ اختیار کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شکایت کے مطابق اس نے لڑکی کو فارم ہاؤس اور ایک نجی اپارٹمنٹ لے جانے پر بھی مجبور کیا تھا، جس کے بعد اس کے خلاف پوکسو ایکٹ سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران دفاعی وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ بھاگیرتھ ایک طالب علم ہے اور 45 دن سے زائد عرصہ جیل میں رہنے کے باعث اس کی تعلیم متاثر ہوئی ہے۔ عدالت نے دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد ایک لاکھ روپے کے شخصی مچلکے پر مشروط ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے تحقیقات میں مکمل تعاون اور گواہوں پر اثرانداز نہ ہونے کی ہدایت دی۔
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واضح رہے کہ عدالت اس سے قبل امتحانات میں شرکت کے لیے بھی بھاگیرتھ کو عبوری ضمانت دے چکی تھی، جس کے بعد وہ دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔