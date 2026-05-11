غریب بچوں کے خواب ہوں گے پورے، شیوراج سنگھ چوہان نے طلباء کو دیا خصوصی تحفہ
مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کوچنگ کلاسز کا افتتاح کیا۔ جہاں غریب بچوں کو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری میں مدد ملے گی۔
Published : May 11, 2026 at 9:58 AM IST
ودیشا، مدھیہ پردیش: مرکزی وزیر زراعت اور سابق وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ودیشا کے اندرا پرستھ کالونی میں واقع اوشو آشرم کیمپس میں اتوار کو "ماما کوچنگ کلاسز" کا افتتاح کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ تیاری کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ درست سمت اور مثبت سوچ سے ہر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے دوران شیوراج سنگھ چوہان نے طلباء اور والدین سے بات چیت بھی کی۔ بہتر مواقع اور مناسب رہنمائی فراہم کرنے کے مقصد سے "ماما کوچنگ کلاسز" کا آغاز کیا گیا۔
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ ریاست میں بہت سے ہونہار بچے مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے مہنگی کوچنگ کے متحمل نہیں ہو پاتے، اپنے خواب ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے طلباء کو بہتر مواقع اور مناسب رہنمائی فراہم کرنے کے مقصد سے "ماما کوچنگ کلاسز" کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک کوچنگ سینٹر نہیں ہے بلکہ نوجوانوں کے مستقبل کی رہنمائی کی کوشش ہے۔
نوجوان خود انحصار بنیں
انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس ادارے کو کیرئیر کونسلنگ سنٹر کے طور پر بھی تیار کیا جائے گا جہاں نوجوانوں کو روزگار اور خود روزگار اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ حکومت ہند اور حکومت مدھیہ پردیش کی مختلف اسکیموں کے فوائد حاصل کرنے کے عمل کی بھی وضاحت کی جائے گی، تاکہ نوجوان خود انحصار بن سکیں۔
کمزور طبقوں کے طلباء کو مسابقتی امتحان کی مفت رہنمائی
"ماما کوچنگ کلاسز" معاشی طور پر کمزور طبقات اور دیہی علاقوں کے طلباء کو مسابقتی امتحان کی مفت رہنمائی فراہم کرے گی۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری، بشمول ایم پی پی ایس سی (MPPSC) پولیس کی بھرتی، عملے کا انتخاب، بینکنگ اور دیگر، یہاں فراہم کی جائیں گی۔ طلباء کو 10 تجربہ کار اساتذہ کے ذریعے پڑھایا جائے گا اور وقتاً فوقتاً ٹیسٹ اور رہنمائی کے سیشن منعقد کیے جائیں گے۔
ودیشہ میں ماما کوچنگ کلاسز کا آغاز
اس موقع پر ان کی اہلیہ سادھنا سنگھ چوہان، کارتیکیہ چوہان، مکیش ٹنڈن، ہری سنگھ سپریم، سماجی کارکن رشی جلوری کے علاوہ طلباء، والدین اور معززین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب کے دوران نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔