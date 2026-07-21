مدھیہ پردیش اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل منظور، 'حلالہ' قانونی جرم قرار، 'لیو ان' میں پیدا ہونے والا بچہ ہوگا جائز
یو سی سی بل مدھیہ پردیش اسمبلی میں منظور کیا گیا، جس سے یہ یو سی سی کو اپنانے والی چوتھی ریاست بن گئی ہے۔
Published : July 21, 2026 at 5:27 PM IST
بھوپال: مدھیہ پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس کے دوران یکساں سول کوڈ (یو سی سی) بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر گوتم پیٹوال نے یونیفارم سول کوڈ بل کو منظور کرنے کی تجویز پیش کی تھی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ مدھیہ پردیش اتراکھنڈ، گجرات اور آسام کے بعد یو سی سی بل پاس کرنے والی چوتھی ریاست بن گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر امنگ سنگھار نے مطالبہ کیا تھا کہ بل کو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، لیکن مطالبے کو حکومت نے مسترد کر دیا۔ جس کے بعد اپوزیشن نے ایوان کے اندر شدید احتجاج کیا۔ اس کے باوجود حکومت بل کو منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی۔
بل پیر کو متعارف کرایا گیا منگل کو منظور کر لیا گیا
مدھیہ پردیش یکساں سول کوڈ (یو سی سی) بل پاس کرنے والی ملک کی چوتھی ریاست بن گئی ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی کا مانسون اجلاس پیر 20 جولائی کو شروع ہوا۔ اجلاس کے پہلے ہی دن ریاستی حکومت نے اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا۔ ہنگامہ آرائی کے بعد پہلے دن کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ تاہم یو سی سی بل کو منگل کو اسمبلی سے منظوری مل گئی۔
شادی اور لیو ان رشتوں سے متعلق کلیدی یو سی سی دفعات
اس بل میں لیو ان ریلیشن شپ اور شادی سے متعلق کئی اہم دفعات تجویز کی گئی ہیں۔ بل کے قانون بننے کے بعد، مدھیہ پردیش میں لیو ان ریلیشن شپ کو رجسٹر کرنا لازمی ہو جائے گا۔ رجسٹرار اس معلومات کو مقامی پولیس اسٹیشن کے ساتھ بھی شیئر کرے گا۔ ایسے رشتے سے پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ جائز سمجھا جائے گا اور اسے وراثت کے مکمل حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ، اگر لیو ان ریلیشن شپ میں کوئی مرد اپنے ساتھی سے الگ ہو جاتا ہے، تو پارٹنر مینٹیننس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
صرف ایک شادی، 'حلالہ' قانونی جرم قرار
اس بل کے تحت کسی کو 'حلالہ' کی تعمیل پر مجبور کرنا قانونی جرم سمجھا جائے گا۔ مدھیہ پردیش میں اب تمام برادریوں کے لیے ایک ہی شادی لازمی ہوگی۔ اگر شوہر کسی دوسری عورت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، ایک نیا سنہری باب
قانون ساز اسمبلی پہنچنے پر وزیر اعلیٰ موہن یادو نے یونیفارم سول کوڈ (یو سی سی) پر بات کرتے ہوئے کہا کہ، "مدھیہ پردیش اسمبلی میں ایک نیا سنہری باب لکھا جا رہا ہے۔ یہ بل ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو مدھیہ پردیش کی تعریف کرتا ہے۔ مساوات ہماری ثقافت کا جوہر ہے؛ جب بابا صاحب امبیڈکر نے ایک آئین نافذ کیا ہے تو تقسیم کی بات کیوں کی جائے؟
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