اتراکھنڈ: ترمیم شدہ یو سی سی آرڈیننس نافذ، لیو ان کیس میں تبدیلی، ایک کلک پر جانیں سب کچھ
اتراکھنڈ حکومت نے یکساں سول کوڈ میں ترمیم کرتے ہوئے کئی تبدیلیاں کی ہیں، جسے گورنر نے بھی منظوری دے دی ہے۔
Published : January 27, 2026 at 7:26 AM IST
دہرادون: اتراکھنڈ حکومت نے یونیفارم سول کوڈ (ترمیمی) آرڈیننس 2026 کو گورنر کی منظوری کے بعد نافذ کر دیا ہے۔ یہ آرڈیننس گورنر لیفٹیننٹ جنرل گرومیت سنگھ (ریٹائرڈ) نے آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت جاری کیا تھا۔ یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔
واضح رہے کہ یونیفارم سول کوڈ، اتراکھنڈ، 2024 کو اتراکھنڈ میں 27 جنوری 2025 کو لاگو کیا گیا تھا۔ آج 27 جنوری 2026 کو اتراکھنڈ میں یو سی سی کے نفاذ کو ایک سال مکمل ہو جائے گا۔ اتراکھنڈ حکومت بھی اس دن کو یو سی سی ڈے کے طور پر منا رہی ہے۔ اس موقع پر ریاست بھر میں کئی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد سے، موجودہ خامیوں کو دور کرنے کے لیے حالات کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً ترامیم کی جاتی رہی ہیں۔
پچھلے سال، اگست 2025 میں، یو سی سی میں کچھ ترامیم کی گئیں اور منظوری کے لیے لوک بھون (راج بھون) کو بھیجی گئیں۔ تاہم، تجویز میں کچھ تکنیکی خامیوں کی وجہ سے، لوک بھون نے 18 دسمبر 2025 کو یو سی سی ترمیمی تجویز کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد، ان خامیوں کو دور کرنے کے بعد، یو سی سی ترمیمی تجویز کو 15 جنوری کو کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ضروری ترامیم کی منظوری دی۔ اس ترمیمی تجویز کو محکمہ مذہبی اوقاف اور ثقافت نے گورنر کی منظوری کے لیے لوک بھون بھیجا تھا۔ 26 جنوری کو، گورنر نے یو سی سی ترمیمی تجویز کو منظوری دی۔
ترمیم کے بعد نافذ کیے گئے اہم نکات:
انڈین سول ڈیفنس کوڈ، 2023، کوڈ آف کریمنل پروسیجر، 1973، اور انڈین جوڈیشل کوڈ، 2023، تعزیری دفعات کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔
1- سیکشن 12 کے تحت مجاز اتھارٹی کو سیکرٹری کی جگہ ایڈیشنل سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے۔
2- اگر سب رجسٹرار مقررہ مدت کے اندر کارروائی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کیس خود بخود رجسٹرار اور رجسٹرار جنرل کو بھیجنے کا انتظام کیا گیا ہے۔
3- سب رجسٹرار پر عائد جرمانے کے خلاف اپیل کرنے کا حق دیا گیا ہے، اور جرمانے کی وصولی کے لیے زمینی محصول کی طرح ایک شق شامل کی گئی ہے۔
4- نکاح کے وقت غلط شناخت پیش کرنے کو نکاح کی تنسیخ کی بنیاد بنایا گیا ہے۔
5- شادی اور لیو ان ریلیشن شپ میں زبردستی، طاقت کا استعمال، دھوکہ دہی یا غیر قانونی کاموں کے لیے سخت تعزیری دفعات کو یقینی بنایا گیا ہے۔
6- رجسٹرار کے لیے لیو ان ریلیشن شپ ختم کرنے پر ٹرمینیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔
7- شیڈول 2 میں لفظ "بیوہ" کو "شریک حیات" سے بدل دیا گیا ہے۔
8- رجسٹرار جنرل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شادی، طلاق، لیو ان ریلیشن شپ اور وراثت سے متعلق رجسٹریشن منسوخ کر سکیں۔
یہ بھی پڑھیں: