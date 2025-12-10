چھ سالہ بچی کو کباب اور پراٹھے کا لالچ دے کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا
Published : December 10, 2025 at 8:58 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش کی دارلحکومت کے گڈمبا علاقے میں 6 سالہ بچی کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک رشتہ دار لڑکی کو کباب اور پراٹھے کا لالچ دے کر ککریل کے جنگل میں لے گیا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ جب لڑکی کافی دیر تک گھر واپس نہیں آئی تو اس کے اہل خانہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لڑکی کو جنگل کے قریب سے بحفاظت برآمد کرلیا۔ گڈمبہ پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کرلیا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
متاثرہ لڑکی کے والد جو کہ گڑمبہ تھانہ علاقہ میں رہتے ہیں نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ الزام ہے کہ اتوار کی شام پڑوسی کا ایک دور کا رشتہ دار لڑکی کو سیر پر لے جانے اور کباب اور پراٹھے کھلانے کا وعدہ کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کافی دیر تک لڑکی گھر واپس نہ آنے پر اہل خانہ نے اس کی تلاش شروع کی اور پھر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تفتیش کی اور لڑکی ککریل جنگل کے قریب سے ملی۔ پوچھ گچھ پر لڑکی نے پولیس کو سارا واقعہ سنایا۔
انسپکٹر پربھتیش کمار سریواستو نے بتایا کہ تفتیش میں پتہ چلا کہ سیتا پور کا رہنے والا ملزم لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے پہلے اسے کباب اور پراٹھے کھلائے اور پھر شراب پی۔ اس کے بعد وہ لڑکی کو جنگل میں لے گیا، جہاں اس نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ خوش قسمتی سے انتہائی نشہ کی وجہ سے ملزم ٹھوکر کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ پولیس نے نابالغ لڑکی کو بحفاظت لڑکی کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کردیا۔ لڑکی کے گھر والوں کی شکایت کی بنیاد پر گڑمبہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے ملزم ای رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔