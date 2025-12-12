ETV Bharat / state

بجنور میں چچا کی بربریت؛ بھتیجی کا گلا کاٹا، بھتیجے کو چھت سے پھینک دیا

واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار، پولیس تلاش میں مصروف، جھگڑے کے بعد خوفناک قدم اٹھایا۔

uncle attacks innocent nephew and niece girl dies in bijnor uttar pradesh Urdu News
بجنور میں قتل (Photo Credit: Bijnor Police)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 12, 2025 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بجنور، اتر پردیش: منڈاولی تھانہ علاقہ میں گھریلو جھگڑے کے بعد چچا نے اپنے بھتیجے اور بھتیجی پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ نوجوان نے اپنے 5 سالہ بھتیجے کو چھت سے پھینک دیا جس سے وہ زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی 3 سالہ بھتیجی کا گلا کاٹ دیا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔

پولیس کے مطابق جے سنگھ محکمۂ تعمیرات عامہ میں کام کرتا ہے۔ جے سنگھ کے دو بیٹے ہیں ارون اور 22 سالہ ہمانشو۔ ہمانشو کافی عرصے سے نشے کا عادی ہے اور گھر میں اکثر جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ خاندان والوں نے اسے منشیات سے دور رہنے میں مدد کے لیے رقم نہ دی تھی۔ ہمانشو کو یہ غلط فہمی تھی کہ اس کی آبائی جائیداد مکمل طور پر اس کے بھائی ارون کو وراثت میں ملے گی۔ اس کی وجہ سے ارون سے اس کی ناراضگی بڑھ گئی۔

بھتیجی مثنوی کا گلا کاٹ دیا

جمعرات کی رات نشے میں دھت ہمانشو نے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 5 سالہ بھتیجے میانک کو ان کے گھر کی چھت سے پھینک دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی 3 سالہ بھتیجی مثنوی کا گلا کاٹ دیا جس کی موقع پر ہی اس کی موت ہوگئی۔

واقعے کے بعد والدین کا رو رو کر برا حال ہے۔ ارون اور منجو تباہ ہو گئے۔ شدید زخمی میانک کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔

ایس پی سٹی کرشنا گوپال نے بتایا کہ ہمانشو جرم کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

سیکس ایجوکیشن پر سپریم کورٹ کا واضح موقف: سیکس ایجوکیشن نویں جماعت سے نہیں بلکہ چھوٹی عمر سے دیا جانا چاہیے

جسمانی تعلق بنانے کے دوران گرل فرینڈ کی حالت بگڑی، پولیس نے کہا: زیادہ خون بہنے سے ہوئی موت، دو نوجوان گرفتار

کیا جنسی تعلقات بنانے کا عادی ہو جانا واقعی ایک بیماری ہے؟ ڈاکٹر سے جانئے اس کی عادت کسے اور کیوں پڑ جاتی ہے

HC on Sex Education in Schools: جنسی تعلیم سے متعلق سفارشت، کورٹ نے حکومت سے کیا جواب طلب

گورکھپور میں نوجوان خاتون کا بے دردی سے قتل؛ شادی کی تقریب میں باتھ روم سے خون میں لت پت ملی لاش

کیرالہ: نابالغ لڑکی کے ساتھ 60 سے زیادہ مردوں نے پانچ سال تک جنسی زیادتی کی، چھ ملزمین گرفتار

مفاہمت کے بہانے لے جاکر بیوی کا کردیا قتل، متھرا میں شوہر گرفتار، پانچ سال پہلے کی تھی لو میریج

کماٹی پورا کی شناخت سیکس ورکرز سے نہیں ہونی چاہیے: فرحت دیشمکھ

'نصاب میں جنسی تعلیم کو بھی شامل کریں'

TAGGED:

BIJNOR MURDER NEWS
BIJNOR MURDER CASE
NIECE MURDER IN BIJNOR
UNCLE ATTACKS NEPHEW
MURDER IN BIJNOR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.