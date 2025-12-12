بجنور میں چچا کی بربریت؛ بھتیجی کا گلا کاٹا، بھتیجے کو چھت سے پھینک دیا
واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار، پولیس تلاش میں مصروف، جھگڑے کے بعد خوفناک قدم اٹھایا۔
Published : December 12, 2025 at 10:43 AM IST
بجنور، اتر پردیش: منڈاولی تھانہ علاقہ میں گھریلو جھگڑے کے بعد چچا نے اپنے بھتیجے اور بھتیجی پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ نوجوان نے اپنے 5 سالہ بھتیجے کو چھت سے پھینک دیا جس سے وہ زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی 3 سالہ بھتیجی کا گلا کاٹ دیا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ پولیس نے لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔
پولیس کے مطابق جے سنگھ محکمۂ تعمیرات عامہ میں کام کرتا ہے۔ جے سنگھ کے دو بیٹے ہیں ارون اور 22 سالہ ہمانشو۔ ہمانشو کافی عرصے سے نشے کا عادی ہے اور گھر میں اکثر جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ خاندان والوں نے اسے منشیات سے دور رہنے میں مدد کے لیے رقم نہ دی تھی۔ ہمانشو کو یہ غلط فہمی تھی کہ اس کی آبائی جائیداد مکمل طور پر اس کے بھائی ارون کو وراثت میں ملے گی۔ اس کی وجہ سے ارون سے اس کی ناراضگی بڑھ گئی۔
بھتیجی مثنوی کا گلا کاٹ دیا
جمعرات کی رات نشے میں دھت ہمانشو نے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 5 سالہ بھتیجے میانک کو ان کے گھر کی چھت سے پھینک دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی 3 سالہ بھتیجی مثنوی کا گلا کاٹ دیا جس کی موقع پر ہی اس کی موت ہوگئی۔
واقعے کے بعد والدین کا رو رو کر برا حال ہے۔ ارون اور منجو تباہ ہو گئے۔ شدید زخمی میانک کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
ایس پی سٹی کرشنا گوپال نے بتایا کہ ہمانشو جرم کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔