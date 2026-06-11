اترپردیش میں مدرسے کو ہٹانے کا الٹی میٹم، آپریٹر نے خود ہی گرانا شروع کر دیا
ڈی ایم نے کہا، مدرسہ تالاب کی زمین پر بنایا گیا۔ اس نے 15 دن کا وقت دیا۔ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا۔
Published : June 11, 2026 at 9:27 AM IST
سیتا پور، اترپردیش: سیتا پور ضلع کے امالیہ سلطان پور میں، ضلع انتظامیہ کی بلڈوزر کارروائی سے خوفزدہ مدرسہ کے آپریٹر نے چھینی، ہتھوڑے اور دیگر آلات کا استعمال کرتے ہوئے خود مدرسہ کی عمارت کو گرانا شروع کر دیا۔
ضلع مجسٹریٹ نے مبینہ طور پر تالاب کی زمین پر بنائے گئے اس مدرسے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا اور اسے گرانے کے لیے 15 دن کا الٹی میٹم دیا تھا۔
وکاس ہندو نے مدرسے کی شکایت کی تھی
وکاس ہندو نے ضلع انتظامیہ سے کچنار شہر میں بنائے گئے اس مدرسے کی شکایت کی تھی۔ تحقیقات کے بعد ریونیو ٹیم کو پتہ چلا کہ مدرسہ تالاب کی زمین پر بنایا گیا تھا۔
شوکت کشمیری مدرسے کے آپریٹر
مدرسے کے آپریٹر مولانا شوکت کشمیری بتائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ضلع مجسٹریٹ کی عدالت نے مدرسے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے 15 دن کے اندر منہدم کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ اس پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔
مدرسے کے خلاف بلڈوزر کارروائی، ضلع انتظامیہ کا سخت موقف
عدالت کے حکم کے بعد مدرسہ چلانے والوں نے خود ہی اسے گرانا شروع کر دیا۔ بلڈوزر کارروائی کے خوف سے انہدام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ مدرسے کے مالکان منہدم ہونے کے خوف سے چھت کو خود گرا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے سخت موقف کا مظاہرہ کرنے والی یہ ویڈیو موضوع بحث بن گئی ہے۔
ڈی ایم نے حکم نامہ پاس کیا
ڈی ایم ڈاکٹر راج گنپتی آر نے بیان دیا کہ انہوں نے حکم نامہ پاس کیا ہے اور جرمانہ عائد کیا ہے۔ مبینہ طور پر تالاب کی زمین پر بنایا گیا مدرسہ غیر قانونی تھا۔ تاہم آپریٹر نے اپنے طور پر مسماری کا کام شروع کر دیا ہے۔ ناجائز تجاوزات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔