نیپال فرار کی کوشش ناکام، ویزا ختم ہونے کے باوجود بھارت میں مقیم یوکرینی خاتون بہار میں گرفتار
پولیس کے مطابق گرفتار خاتون کی شناخت اوکسانا شیوٹسووا کے نام سے ہوئی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر بتائی جاتی ہیں۔
Published : July 7, 2026 at 8:04 PM IST
موتیہاری: بہار کے ضلع مشرقی چمپارن میں سشستر سیما بل نے ایک یوکرینی خاتون کو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر بھارت میں قیام اور نیپال فرار ہونے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق خاتون کا بھارتی ویزا 2022 میں ہی ختم ہو چکا تھا، تاہم وہ اس کے باوجود ملک میں مقیم تھی اور اب بغیر قانونی دستاویزات کے سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
پولیس کے مطابق گرفتار خاتون کی شناخت اوکسانا شیوٹسووا کے نام سے ہوئی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر بتائی جاتی ہیں۔ انہیں پیر کی شام تقریباً ساڑھے چھ بجے بھارت-نیپال سرحد پر واقع ہارپور بارڈر آؤٹ پوسٹ کے قریب معمول کی گشت کے دوران حراست میں لیا گیا۔
ایس ایس بی حکام کے مطابق خاتون سے جب پاسپورٹ اور ویزا طلب کیا گیا تو وہ کوئی اصل سفری دستاویز پیش نہ کر سکیں۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے موبائل فون میں پاسپورٹ اور ویزا کی ڈیجیٹل کاپیاں دکھائیں، جن کی جانچ کے دوران معلوم ہوا کہ ان کا ویزا 2022 میں ختم ہو چکا ہے اور اس کی تجدید یا توسیع سے متعلق کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں۔
تحقیقات کے دوران خاتون کے موبائل فون سے آدھار کارڈ کی ایک ڈیجیٹل کاپی بھی ملی ہے، جس کے بارے میں متعلقہ ایجنسیاں یہ جانچ کر رہی ہیں کہ آیا وہ اصلی ہے یا جعلی۔ اس کے علاوہ خاتون کے پاس سے ایک اوپو موبائل فون، ایئربڈز اور 57 ہزار 330 روپے نقد بھی برآمد ہوئے ہیں۔
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حکام کے مطابق اب خاتون کے بھارت میں داخلے کی تاریخ، امیگریشن ریکارڈ، ایف آر آر او میں رجسٹریشن، قیام کے مقاصد اور دیگر قانونی پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کی جائے گی۔ ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد انہیں ہارپور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے خلاف فارنرز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔