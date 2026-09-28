اجین: شاہی مسجد کے ایک حصے کی انہدامی کارروائی کے خلاف کشیدہ صورتحال، شہر قاضی نے امن کی اپیل کی
اجین شہرکے قاضی نے امن کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے مسجد میں انہدامی کارروائی کے چلتے لوگوں سے گھروں میں رہنےکی اپیل کی ہے۔
Published : September 28, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 3:07 PM IST
اجین، مدھیہ پردیش: پیر کے روز اجین میں شاہی مسجد کے آس پاس کشیدہ ماحول رہا۔ 'سمہستھ کمبھ' کی تیاریوں کے سلسلے میں سڑک کو کشادہ کرنے کے منصوبے کے تحت مسجد کے ایک حصے کو گرانے کی تجویز کی مخالفت کرنے والے ہجوم اور پولیس کے درمیان زبردست تصادم ہوا ہے۔
موقع پر پتھراؤ کے واقعات کے بعد، پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت کرنے کے لیے ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
تصادم کا آغاز اس وقت ہوا جب ہجوم اور پولیس کا سامنا اس مقام پر ہوا جہاں سڑک کو کشادہ کرنے کے کام کے لیے شاہی مسجد کے ایک حصے کو گرانے کا منصوبہ ہے۔
سمہستھ 2028 کی تیاریوں کے سلسلے میں سڑک کو کشادہ کرنے کا کام جاری ہے۔ چھتری چوک پر واقع شاہی مسجد کا ایک حصہ اس منصوبے کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ پیر کے روز مسجد کے ایک حصے کو گرانے کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی، الزام ہے کہ مسلم برادری کے افراد نے انہدامی کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ اس کے جواب میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ پتھراؤ کے دوران ایک پولیس افسر زخمی ہو گیا۔ تاہم، بعد ازاں برادری کے ارکان نے باہمی رضامندی سے اس مذہبی مقام کے متعلقہ حصے کو خود ہی منہدم کر دیا۔
#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: SP Pradeep Sharma says, "As you are aware, the Muslim community and the mosque committee themselves, with full consensus and cooperation, and keeping the upcoming Simhastha 2028 in mind, are demolishing the portion of the mosque that falls within… pic.twitter.com/rUtJ2ueRhw— ANI (@ANI) September 28, 2026
اجین میں 2,500 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے ہیں، اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پردیپ شرما خود جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پورے شہر میں الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس نے انہدام کے کام سے قبل وسیع پیمانے پر تیاریاں کی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں اور ڈرونز کے ذریعے صورتحال کی نگرانی کی جارہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مظاہروں کے دوران پولیس کے کچھ اہلکار زخمی ہوے ہیں۔
انہوں نے کہا، "کچھ خواتین نے سڑک بند کرنے کی کوشش بھی کی، تاہم جب ہم نے انہیں صورتحال کی وضاحت کی اور واقعات کی ویڈیو فوٹیج دکھائی تو انہوں نے رکاوٹ ہٹا دی۔ اب سڑک کھل گئی ہے۔ میں سب سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں، ایسی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ پورا عمل ایک کمیٹی کے ذریعے اور سب کی رضامندی سے انجام دے رہے ہیں۔"
اس سے قبل، سڑک کو کشادہ کرنے کے منصوبے کے تحت کمیونٹی کے ارکان نے شاہی مسجد کا ایک حصہ منہدم کر دیا تھا، جس اقدام پر دیگر گروہوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔
#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: A Police personnel makes an announcement to the crowd, urging them not to pelt stones as the Police attempt to speak to them.— ANI (@ANI) September 28, 2026
The situation remains tense in the area around Shahi Masjid in Ujjain as clashes between a crowd and Police continue. A… pic.twitter.com/RGUSO5tHhg
موقع پر مظاہرین کو گلیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا، آگے بڑھنے اور احتجاج کرنے کی ان کوششوں کے دوران خواتین کو آگے کیا جا رہا تھا۔ وہاں تعینات پولیس اہلکاروں پر مبینہ طور پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔
ڈسٹرکٹ کلکٹر روشن کمار نے بتایا کہ کمیونٹی اور متعلقہ مذہبی گروپ کے ارکان خود اپنی مرضی سے 'شتریہ چوک' پر واقع شاہی مسجد کے اس حصے کو ہٹا رہے ہیں جو سڑک کو کشادہ کرنے کے منصوبے کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں یا غلط معلومات پر کان نہ دھریں۔
کمار نے کہا کہ سڑک کو کشادہ کرنے کے اقدام میں عوام، مذہبی گروپوں اور برادریوں کا رضاکارانہ تعاون ہی ہے جو جاری کارروائی کا ایک مثبت پہلو ہے۔
انہوں نے کہا، "اب تک جو سب سے مثبت پہلو دیکھنے میں آیا ہے وہ سڑک کو کشادہ کرنے کے اقدام میں عوام، مذہبی گروپوں اور برادریوں کا رضاکارانہ تعاون ہے۔ مثال کے طور پر، کمیونٹی اور متعلقہ مذہبی گروپ کے ارکان خود اپنی مرضی سے شتریہ چوک پر واقع شاہی مسجد کے اس حصے کو ہٹا رہے ہیں جو توسیع کے زون میں آتا ہے، یہ ایک بہترین مثال قائم کرتا ہے۔"
#WATCH | Madhya Pradesh: Situation remains tense in the area around Shahi Masjid in Ujjain as clashes between a crowd and Police continue. Police use tear gas shells and resort to baton charge for crowd control. Stone pelting also seen here.— ANI (@ANI) September 28, 2026
The clash began this morning when a… pic.twitter.com/mfnIJetnJU
ڈسٹرکٹ کلکٹر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کام کے حوالے سے افواہوں، غلط معلومات اور گمراہ کن خبروں سے دور رہیں۔ کمار نے کہا، "میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ افواہوں، غلط معلومات یا گمراہ کن خبروں پر کان نہ دھریں، کیونکہ یہ کام خود کمیونٹی اور مذہبی گروپوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر انجام دیا جا رہا ہے۔" انہوں نے خبردار کیا کہ افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
اس سے قبل، اجین شہر کے قاضی خلیق الرحمٰن نے مسلم برادری سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اجین کی شاہی مسجد سے متعلق جاری پیش رفت کے تناظر میں، انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بازار میں غیر ضروری طور پر جمع نہ ہوں اور نہ ہی بازار کے علاقوں کا رخ کریں۔
انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ طے شدہ کام کو جاری رہنے دیں اور افواہوں کو نظر انداز کریں۔
خلیق الرحمٰن نے کہا، "جس کام پر اتفاق ہوا تھا وہ کیا جا رہا ہے اور متعلقہ افراد اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا، کسی بھی قسم کی افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ افواہوں کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، امن برقرار رکھیں اور گھروں کے اندر ہی رہیں۔"
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