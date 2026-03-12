UIDAI نے آدھار سکیورٹی کے حوالے سے ہیکرز کو بڑا چیلنج جاری کیا...
یونیک آئیڈنٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے پہلا سٹرکچرڈ بگ باؤنٹی پروگرام شروع کیا۔
Published : March 12, 2026 at 9:59 AM IST
لکھنؤ: ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) نے آدھار سسٹم کی حفاظت کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے اپنا پہلا ساختی بگ باؤنٹی پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سائبر سکیورٹی ماہرین UIDAI کے چند اہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں ممکنہ کمزوریوں کی نشاندہی کر سکیں گے۔ اگر کسی محقق کو سکیورٹی کے حقیقی خطرے کا پتہ چلتا ہے اور وہ ذمہ داری سے اس کی اطلاع دیتا ہے، تو اسے مسئلے کی شدت کی بنیاد پر انعام دیا جائے گا۔
پینل میں کتنے ہیکرز شامل کیے گئے ہیں؟
ونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، اس اقدام کے لیے 20 تجربہ کار سکیورٹی ریسرچرز اور ایتھیکل ہیکرز کا ایک پینل تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ ماہرین اتھارٹی کے مختلف ڈیجیٹل اثاثوں کی چھان بین کریں گے، بشمول UIDAI کی آفیشل ویب سائٹ، My Aadhaar پورٹل، اور Secure QR کوڈ ایپلی کیشن۔
محققین کیا دریافت کریں گے؟
حققین ان نظاموں میں ممکنہ کمزوریوں کی جانچ کریں گے، جو اہم، اعلی، درمیانے اور کم خطرے والے زمروں میں آتے ہیں۔ دریافت کیے گئے مسئلے کی شدت کی بنیاد پر انہیں مناسب انعامات سے نوازا جائے گا۔ UIDAI اس پروگرام کو M/s Comolho IT Pvt کے ساتھ شراکت میں چلا رہا ہے۔ لمیٹڈ، سائبر سکیورٹی حل فراہم کرنے والا۔
UIDAI کا کیا کہنا ہے؟
IDAI کا کہنا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں معلومات کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اتھارٹی اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ فی الحال، UIDAI متعدد سطحوں پر حفاظتی اقدامات کو لاگو کرتا ہے، بشمول باقاعدگی سے سکیورٹی آڈٹ، کمزوری کی تشخیص، دخول کی جانچ، اور مسلسل نگرانی۔
نیا بگ باؤنٹی پروگرام سکیورٹی کی ایک اضافی پرت کے طور پر کام کرے گا، جو ممکنہ چھپی ہوئی کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے آزاد ماہرین کو مدعو کرے گا۔ یہ پہل UIDAI کے اپنے پلیٹ فارم کو رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے محفوظ رکھنے کے عزم کی ایک اور مثال ہے۔
اس طرح کے بگ باؤنٹی پروگراموں کو دنیا بھر کے بڑے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز نے بڑے پیمانے پر اپنایا ہے تاکہ ڈیجیٹل سسٹمز کو مزید محفوظ اور مستقبل کے لیے تیار کیا جا سکے۔