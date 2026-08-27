کرناٹک: سمندر میں مچھلی پکڑنے والی کشتی ڈوب گئی، ستائیس ماہی گیروں کو بچا لیا گیا
گنگولی کوسٹل سکیورٹی پولیس فورس کی جانب سے بروقت چلائی گئی بچاؤ مہم کے بعد کشتی پر سوار تمام 27 ماہی گیروں کو بچالیا گیا۔
Published : August 27, 2026 at 12:07 PM IST
اُڈوپی (کرناٹک): اُڈوپی ضلع کے گنگولی میں بدھ کے روز بحیرۂ عرب میں ایک تیز لہر کی زد میں آنے سے مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی الٹ کر ڈوب گئی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ بروقت چلائی گئی بچاؤ مہم (ریسکیو آپریشن) کے نتیجے میں کشتی پر سوار تمام 27 ماہی گیروں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔
مچھلی پکڑنے والی کشتی 'شری بالانجنیا' بدھ کی دوپہر گنگولی مینگنیز جیٹی سے بحیرۂ عرب کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ دوپہر تقریباً 3:30 بجے، گنگولی سمندری دہانے (ماؤتھ آف دی سی) سے لگ بھگ 3 ناٹیکل میل دور، سمندر میں تیز لہر کے باعث کشتی الٹ گئی۔ پولیس حکام نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ اس کے نتیجے میں کشتی میں پانی بھر گیا اور وہ ڈوبنے لگی۔
VIDEO | Udipi, Karnataka: Fishing boat develops cracks after strong waves hit, 30 fishermen rescued near Gangolli. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
(Source: Third Party)#Karnataka pic.twitter.com/YYaNTqUzig
کامیاب بچاؤ مہم چلائی گئی
معاملے کی اطلاع ملتے ہی گنگولی کوسٹل سکیورٹی پولیس (CSP) اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر رمیش کے، پی ایس آئی سبرہمنیا اور عملے کے اراکین یووراج، راگھویندرا، رمیش، ناگراج کھاروی، ناگیش کھاروی، کرن اور کے این ڈی ممبر سنتوش کھاروی و سندیش 'سمکھ' اور 'ماتیمرت (شری ندھی)' کشتیوں کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور ایک کامیاب بچاؤ مہم چلائی۔
مقامی لوگوں نے مدد فراہم کی
ڈوبتی ہوئی کشتی پر سوار تمام 27 ماہی گیروں کو بحفاظت نکال کر واپس لایا گیا۔ تاہم، حادثے کا شکار ہونے والی کشتی مکمل طور پر سمندر کے پانی میں غرق ہو گئی تھی، اس لیے اسے بچایا نہیں جا سکا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ بعد میں تمام ماہی گیروں کو بحفاظت گنگولی بندرگاہ لایا گیا۔ پولیس کے مطابق، مقامی لوگوں - ابھی ارکتی، سندیش، رام چندر کھاروی، جینت، نارائن کھاروی اُپونڈا، چندرشیکھر کھاروی، چیتن سپاہی اور شیکھر کندر نے بھی اس ریسکیو آپریشن میں مدد فراہم کی۔