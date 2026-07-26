'دیش بھکتوں نے اندھ بھکتوں کو شکست دی': ادھو ٹھاکرے، راج ٹھاکرے نے ادھو کے ساتھ ممبئی میں ایک "وجے ریلی" میں شرکت کی
راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے نے NEET پیپر لیک ہونے پر خودکشی کرنے والے 21 طلباء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی۔
Published : July 26, 2026 at 2:58 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 3:11 PM IST
ممبئی: نیٹ (NEET) پیپر لیک معاملے کو لے کر طلبہ کے احتجاجی مظاہروں کے بعد مرکزی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اسی پس منظر میں، ایم این ایس (MNS) کے سربراہ راج ٹھاکرے اور شیو سینا (UBT) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے اتوار کے روز ممبئی کے شیواجی پارک میں ایک 'وجے ریلی' (یومِ فتح ریلی) کا انعقاد کیا۔ جس میں بھاری بھیڑ جمع ہوئی۔ لوگ ترنگا لے کر ریلی میں پہنچے۔
اس دوران ایم این ایس چیف راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے نے نیٹ پیپر لیک تنازعہ کے بعد مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے 21 طلبہ کی یاد میں ایک منٹ کا خاموشی کا وقفہ رکھا۔ اس موقع پر خودکشی کرنے والے ان تمام طلبہ کے نام پڑھ کر انہیں خراجِ عقیدت بھی پیش کیا۔
طلبہ کی یہ تحریک ایک ملک گیر تحریک بن گئی
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹھاکرے بھائیوں نے مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ شیو سینا (UBT) کے چیف ادھو ٹھاکرے نے امتحانی پیپر لیک کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کرنے پر طلبہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک بی جے پی کے خلاف ایک بڑی لڑائی کا آغاز ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ "ووٹ چرائے جا سکتے ہیں، لیکن لوگ نہیں"۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ نوجوانوں نے اپنے اتحاد سے بھارت کی جمہوری تاریخ میں "ایک سنہرا باب" لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی یہ تحریک اب ایک ملک گیر تحریک بن چکی ہے۔
#WATCH | Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and Maharashtra Navnirman Sena (MNS) president Raj Thackeray greet their supporters during a public rally at Shivaji Park in Mumbai— ANI (@ANI) July 26, 2026
(Source: MNS) pic.twitter.com/vwMfYYboqk
انہوں نے کہا،
"لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم انتخابات کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، جب کہ ان میں ابھی تین سال باقی ہیں۔ جواب آسان ہے۔ مودی کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ ووٹ چرائے جا سکتے ہیں، لیکن لوگ نہیں"۔ انہوں نے مزید کہا، "آج کوئی الیکشن نہیں جیتا گیا ہے۔ محبِ وطن لوگوں نے اندھ بھکتوں (اندھی عقیدت رکھنے والوں) کو ہرا دیا ہے۔ یہ ایک بڑے سنگھرش کا آغاز ہے۔ یہ بی جے پی اور بھارت کے درمیان کی لڑائی ہے"۔
مرکزی وزراء "سیاسی پارٹیوں کو توڑنے" میں مصروف
وزیرِ اعظم نریندر مودی پر نشانہ سادھتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مرکزی وزراء ملک چلانے کے بجائے "سیاسی پارٹیوں کو توڑنے" میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں وزیرِ اعظم مودی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب ملک پر توجہ دینے کا وقت ہے۔ آپ کے وزراء سیاسی پارٹیوں کو توڑنے میں مصروف ہیں۔ ان سے کہیں کہ ملک کے لیے کام کرنا شروع کریں"۔
خودکشی کرنے والے طلبہ کے خاندانوں کا درد
امتحانی پیپر لیک پر سخت حملہ کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے سوال کیا کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو مرکزی کابینہ سے کیوں نہیں ہٹایا گیا۔ انہوں نے کہا، "میں وزیر اعظم مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں - آپ کے پسندیدہ دھرمیندر کو کابینہ سے ہٹانا کتنا تکلیف دہ تھا؟ کیا وہ درد ان اسٹوڈنٹس کے خاندانوں سے زیادہ تھا جو تب سے سہہ رہے تھے جب ان کے بچوں نے اپنی جان دے دی تھی؟ میں وہ درد نہیں بھول سکتا اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔"
راج ناتھ کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے
نوجوانوں سے جوش برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے، ادھو ٹھاکرے نے کہا، "اس بیداری کو مدہم مت پڑنے دو۔ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا غرور برداشت مت کرو۔ آپ نے لوگوں کی طاقت دکھائی ہے۔ کسی کو بھی اس ملک کو دوبارہ کمزور مت کرنے دو۔" انہوں نے کہا کہ ملک کی وزیر خزانہ روپے کی گراوٹ یا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں نہیں بولتیں، بلکہ پیپر لیک کے "فائدے" بتاتی ہیں۔ انہوں نے کہا، "وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن وہ پردھان کا دفاع کر رہے ہیں۔"
ای 20 پٹرول کو لے کر گڈکری پر نشانہ
سڑک اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری کا مذاق اڑاتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ گڑھوں والے وزیر ایتھنول (E20 پٹرول) کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ یقیناً اگلا مسئلہ ہے۔" دوسری طرف، راج ٹھاکرے نے کہا کہ طلبہ کے احتجاج کی کامیابی نے ثابت کر دیا کہ جین زی (Gen Z) حکومت کو چیلنج کر سکتی ہے۔ انہوں نے مظاہرے کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ممبئی پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملک نے "مہاراشٹر پولیس اور دہلی پولیس کے درمیان کا فرق" دیکھا ہے۔
بی آر امبیڈکر کے پوسٹرز اور کریٹیو سوشل میڈیا میمز
اتوار کو وجے ریلی (فتح کی ریلی) کے دوران ممبئی کے شیواجی پارک میں نوجوانوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا، جس میں زیادہ تر کالج کے طلبہ تھے۔ وہ ہاتھوں میں ترنگا لہرا رہے تھے اور آئین کے پوسٹرز لیے ہوئے تھے۔ وہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا "جشن" منا رہے تھے۔ صبح سے ہلکی بارش ہونے کے باوجود، رین کوٹ پہنے اور چھتریاں لیے ہوئے نوجوانوں نے بھارت کے آئین کے خالق ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے پوسٹرز اور کریٹیو (تخلیقی) سوشل میڈیا میمز لے رکھے تھے، جو کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے ملک بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران وائرل ہوئے تھے۔ پردھان کے استعفے کے بعد ہفتے کے روز کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنی 36 روزہ تحریک واپس لے لی۔