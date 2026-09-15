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یو سی سی کا دہلی میں آنا طے۔۔۔ یہ وہ عزم ہے، جو پورا ہو کر رہے گا: کپل مشرا

دفعہ 370 کے خاتمے اور تین طلاق جیسے مسائل کے بعد اب یو سی سی کو لے کر حکومت کا اعتماد اپنے عروج پر ہے۔

دہلی کے کابینہ وزیر کپل مشرا
دہلی کے کابینہ وزیر کپل مشرا (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2026 at 10:25 AM IST

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نئی دہلی: ملک کی سیاست میں ایک بار پھر 'یکساں سول کوڈ' کو لے کر ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ یو سی سی پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے بعد دہلی حکومت کے کابینہ وزیر کپل مشرا نے اس معاملے پر جارحانہ رخ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ 'دہلی میں یو سی سی کا آنا طے ہے۔' ان کے اس بیان نے نہ صرف سیاسی گلیاروں کا درجہ حرارت بڑھا دیا ہے، بلکہ یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ دارالحکومت دہلی میں اب اس قانون کے نفاذ کے لیے زمین تیزی سے تیار کی جا رہی ہے۔

یہ وہ عزم ہے، جو پورا ہو کر رہے گا: کپل مشرا

مرکزی وزیر داخلہ کے بیانات اور پارٹی کے نظریاتی ایجنڈے کو پرزور طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے دہلی حکومت کے وزیر کپل مشرا نے کہا کہ "دیکھیے، بالکل، یقینی طور پر یہ ہوگا، یہ محترم وزیر داخلہ کا اعلان بھی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا عزم بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت چل رہی ہے اور ایک ایک کر کے، بھارت کے عوام اور بھارت کے ساتھ جو بھی وعدے اور عزم کیے گئے تھے، وہ تمام پورے کیے جا رہے ہیں۔" کپل مشرا نے یہ بیان دہلی ہائی کورٹ کے احاطے میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران دیا۔

مشرا کے اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے پرانے اور نظریاتی ایجنڈوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ دفعہ 370 کے خاتمے اور تین طلاق جیسے مسائل کے بعد اب یو سی سی کو لے کر حکومت کا اعتماد اپنے عروج پر ہے۔

دہلی میں یو سی سی پر ہلچل

کپل مشرا نے اس بات پر خاص زور دیا کہ دارالحکومت ہونے کے ناطے دہلی اس بڑی تبدیلی سے اچھوتی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ "ان میں سے یونیفارم سول کوڈ ایک بڑا وعدہ ہے، جس کے لیے بار بار اعلانات کیے گئے ہیں اور یقینی طور پر، دہلی بھی ان میں شامل ہے، اس لیے یو سی سی کا دہلی میں بھی آنا طے ہے۔" دہلی میں مختلف ثقافتوں، طبقات اور برادریوں کے لوگ رہتے ہیں، ایسے میں 'ایک ملک، ایک قانون' کی طرز پر تمام شہریوں کے لیے یکساں قانونی نظام ہونا وقت کا تقاضا بھی ہے اور طرزِ حکومت کی یکسانیت کے لیے ضروری بھی۔

بی جے پی کے بنیادی ایجنڈے کا مرکزی نقطہ

بھارتیہ جنتا پارٹی کے قیام کے وقت سے ہی ملک میں 'ایک ملک، ایک قانون' پارٹی کے ایجنڈے میں شامل رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں جس طرح مودی حکومت نے سخت فیصلے لیے ہیں، اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ اگر سیاسی عزم و حوصلہ ہو تو دہائیوں سے لٹکے ہوئے مسائل کو بھی سلجھایا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے اشاروں اور کپل مشرا کے دلائل سے یہ واضح ہے کہ آنے والے وقت میں ملک کی دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں بھی یکساں سول کوڈ کو قانونی شکل دینے کے عمل پر تیزی سے کام ہوگا۔

سیاسی نفع نقصان اور آگے کی راہ

کپل مشرا کے اس بیان نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ دہلی کی سیاست میں آنے والے دنوں میں یونیفارم سول کوڈ سب سے بڑا نظریاتی اور انتخابی موضوع بننے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس سمت میں باضابطہ قدم کب اور کس شکل میں آگے بڑھاتی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ 'یو سی سی' اب محض کاغذی اعلان نہیں، بلکہ بلکہ حکومت اب اسے زمین پر نافذ کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔

واضح رہے کہ یو سی سی یعنی یکساں سول کوڈ ایک ایسا مجوزہ قانون ہے، جس کا مقصد بھارت کے تمام شہریوں کے لیے مذہب، ذات یا جنس کے فرق کے بغیر شادی، طلاق، بچہ گود لینے اور جائیداد کی وراثت جیسے گھریلو اور شہری معاملات میں ایک جیسے قوانین لاگو کرنا ہے۔

یو سی سی کا بنیادی مقصد اور خصوصیات

یکساں قانون: اس کے نفاذ کے بعد ہر مذہب کے لوگوں کے لیے پرسنل لا (جیسے ہندو میرج ایکٹ یا مسلم پرسنل لا) ختم ہو جائیں گے اور تمام شہریوں پر ایک ہی قانون لاگو ہوگا۔

صنفی مساوات: بی جے پی کے مطابق اس کا بنیادی مقصد خواتین کو جائیداد اور حقوق کے معاملے میں برابر کا اور منصفانہ انصاف دلانا ہے۔

قانونی سادگی: حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس سے عدالت اور انتظامیہ میں شہریوں کے ذاتی معاملات سے وابستہ الجھنیں کم ہوں گی اور قانونی طریقہ کار آسان بن جائے گا۔

قابل ذکر ہے کہ مسلم تنظیمیں، ادارے اور شخصیات اس قانون کی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ بی جے پی اور اس کے زیر اقتدار ریاستیں یو سی سی کی آڑ میں مسلمانوں پر ہندو قانون تھوپنے اور ان کی مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔

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