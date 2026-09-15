یو سی سی کا دہلی میں آنا طے۔۔۔ یہ وہ عزم ہے، جو پورا ہو کر رہے گا: کپل مشرا
دفعہ 370 کے خاتمے اور تین طلاق جیسے مسائل کے بعد اب یو سی سی کو لے کر حکومت کا اعتماد اپنے عروج پر ہے۔
Published : September 15, 2026 at 10:25 AM IST
نئی دہلی: ملک کی سیاست میں ایک بار پھر 'یکساں سول کوڈ' کو لے کر ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ یو سی سی پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے بعد دہلی حکومت کے کابینہ وزیر کپل مشرا نے اس معاملے پر جارحانہ رخ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ 'دہلی میں یو سی سی کا آنا طے ہے۔' ان کے اس بیان نے نہ صرف سیاسی گلیاروں کا درجہ حرارت بڑھا دیا ہے، بلکہ یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ دارالحکومت دہلی میں اب اس قانون کے نفاذ کے لیے زمین تیزی سے تیار کی جا رہی ہے۔
یہ وہ عزم ہے، جو پورا ہو کر رہے گا: کپل مشرا
مرکزی وزیر داخلہ کے بیانات اور پارٹی کے نظریاتی ایجنڈے کو پرزور طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے دہلی حکومت کے وزیر کپل مشرا نے کہا کہ "دیکھیے، بالکل، یقینی طور پر یہ ہوگا، یہ محترم وزیر داخلہ کا اعلان بھی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا عزم بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت چل رہی ہے اور ایک ایک کر کے، بھارت کے عوام اور بھارت کے ساتھ جو بھی وعدے اور عزم کیے گئے تھے، وہ تمام پورے کیے جا رہے ہیں۔" کپل مشرا نے یہ بیان دہلی ہائی کورٹ کے احاطے میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران دیا۔
Delhi: On Union Home Minister Amit Shah's statement about implementing the Uniform Civil Code, Minister Kapil Mishra says, "Look, absolutely, definitely, and this is also the announcement of the respected Home Minister, and it is also the resolve of the Bharatiya Janata Party. We have seen that under the leadership of the Prime Minister, the government is running, and one by one, whatever resolves were made with the people of India and with India, all those resolves are being fulfilled. Among them, the Uniform Civil Code is a major resolve, for which announcements have been made repeatedly... And definitely, Delhi is also among them, so UCC is bound to come to Delhi as well"— IANS (@ians_india) September 14, 2026
مشرا کے اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے پرانے اور نظریاتی ایجنڈوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ دفعہ 370 کے خاتمے اور تین طلاق جیسے مسائل کے بعد اب یو سی سی کو لے کر حکومت کا اعتماد اپنے عروج پر ہے۔
دہلی میں یو سی سی پر ہلچل
کپل مشرا نے اس بات پر خاص زور دیا کہ دارالحکومت ہونے کے ناطے دہلی اس بڑی تبدیلی سے اچھوتی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ "ان میں سے یونیفارم سول کوڈ ایک بڑا وعدہ ہے، جس کے لیے بار بار اعلانات کیے گئے ہیں اور یقینی طور پر، دہلی بھی ان میں شامل ہے، اس لیے یو سی سی کا دہلی میں بھی آنا طے ہے۔" دہلی میں مختلف ثقافتوں، طبقات اور برادریوں کے لوگ رہتے ہیں، ایسے میں 'ایک ملک، ایک قانون' کی طرز پر تمام شہریوں کے لیے یکساں قانونی نظام ہونا وقت کا تقاضا بھی ہے اور طرزِ حکومت کی یکسانیت کے لیے ضروری بھی۔
Uniform Civil Code में मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जा रहा, ये सभी के लिए है दर्द उन लोगों के पेट में है जो मुसलमानों का ठेका लेकर घूमते हैं, UCC लागू होने से उनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी हैदराबाद में भी UCC लागू होगा, Owaisi साहब देखते जाएं https://t.co/ROeeZGN1Tu— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) September 14, 2026
بی جے پی کے بنیادی ایجنڈے کا مرکزی نقطہ
بھارتیہ جنتا پارٹی کے قیام کے وقت سے ہی ملک میں 'ایک ملک، ایک قانون' پارٹی کے ایجنڈے میں شامل رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں جس طرح مودی حکومت نے سخت فیصلے لیے ہیں، اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ اگر سیاسی عزم و حوصلہ ہو تو دہائیوں سے لٹکے ہوئے مسائل کو بھی سلجھایا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے اشاروں اور کپل مشرا کے دلائل سے یہ واضح ہے کہ آنے والے وقت میں ملک کی دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں بھی یکساں سول کوڈ کو قانونی شکل دینے کے عمل پر تیزی سے کام ہوگا۔
سیاسی نفع نقصان اور آگے کی راہ
کپل مشرا کے اس بیان نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ دہلی کی سیاست میں آنے والے دنوں میں یونیفارم سول کوڈ سب سے بڑا نظریاتی اور انتخابی موضوع بننے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس سمت میں باضابطہ قدم کب اور کس شکل میں آگے بڑھاتی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ 'یو سی سی' اب محض کاغذی اعلان نہیں، بلکہ بلکہ حکومت اب اسے زمین پر نافذ کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔
واضح رہے کہ یو سی سی یعنی یکساں سول کوڈ ایک ایسا مجوزہ قانون ہے، جس کا مقصد بھارت کے تمام شہریوں کے لیے مذہب، ذات یا جنس کے فرق کے بغیر شادی، طلاق، بچہ گود لینے اور جائیداد کی وراثت جیسے گھریلو اور شہری معاملات میں ایک جیسے قوانین لاگو کرنا ہے۔
یو سی سی کا بنیادی مقصد اور خصوصیات
یکساں قانون: اس کے نفاذ کے بعد ہر مذہب کے لوگوں کے لیے پرسنل لا (جیسے ہندو میرج ایکٹ یا مسلم پرسنل لا) ختم ہو جائیں گے اور تمام شہریوں پر ایک ہی قانون لاگو ہوگا۔
صنفی مساوات: بی جے پی کے مطابق اس کا بنیادی مقصد خواتین کو جائیداد اور حقوق کے معاملے میں برابر کا اور منصفانہ انصاف دلانا ہے۔
قانونی سادگی: حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس سے عدالت اور انتظامیہ میں شہریوں کے ذاتی معاملات سے وابستہ الجھنیں کم ہوں گی اور قانونی طریقہ کار آسان بن جائے گا۔
قابل ذکر ہے کہ مسلم تنظیمیں، ادارے اور شخصیات اس قانون کی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ بی جے پی اور اس کے زیر اقتدار ریاستیں یو سی سی کی آڑ میں مسلمانوں پر ہندو قانون تھوپنے اور ان کی مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔
مزید پڑھیں:
آسام یو سی سی بل مسلمانوں پر ’ہندو قانون‘ تھوپنے کی کوشش: اسدالدین اویسی
تحریکِ تحفظ دستور و شریعت: انصاف کی آئینی بالادستی، مذہبی آزادی کے فروغ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ملک گیر عوامی تحریک
یونیفارم سول کوڈ 2029 تک این ڈی اے کے زیر اقتدار تمام ریاستوں میں نافذ کر دیا جائے گا: امت شاہ
مدھیہ پردیش اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل منظور، 'حلالہ' قانونی جرم قرار، 'لیو ان' میں پیدا ہونے والا بچہ ہوگا جائز
ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والوں کے لیے کوئی سرکاری مراعات نہیں، نوکریاں بھی جائیں گی، آسام حکومت کا بڑا فیصلہ
مہاراشٹر میں بھی یکساں سول کوڈ؛ وزیر اعلیٰ فڑنویس نے یو سی سی قوانین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے سات رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا
مغربی بنگال میں یکساں سول کوڈ کے حوالے سے بڑا اعلان؛ اگست تک لاگو کرنے کا ہدف
مدھیہ پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا یو سی سی بل، بی جے پی حکومت کا اعلان