ہریانہ کے نوجوان ایران میں پھنسے، تہران میں کپڑے اترواکر پیٹا گیا، چور راستے سے جا رہے تھے اسپین، بیس لاکھ روپے کا مطالبہ
ایران کے شہر تہران میں کرنال کے دو نوجوان چور راستے سے بیرون ملک سفر کرنے پر اصرار کرنے پر اسمگلروں کے چنگل میں آگئے۔
Published : October 31, 2025 at 10:21 AM IST
کرنال، ہریانہ: ہریانہ کے کرنال سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان ایران کے شہر تہران میں چور راستے (DONKEY ROUTE) سے اسپین جانے کی ضد پر ڈنکی اسمگلروں کے چنگل میں آگئے۔ انہیں شدید مارا پیٹا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دونوں نوجوانوں کے اہل خانہ کا رو رو کر برا حال ہے اور انہوں نے حکومت سے انہیں بحفاظت ہندوستان واپس لانے کی اپیل کی ہے۔
اسپین جانے کا منصوبہ
دونوں نوجوانوں نے پہلے بیرون ملک جانے پر اصرار کیا اور پھر ایک ایجنٹ کے جال میں پھنس کر اسپین جانے کا منصوبہ بنایا۔ جب کہ دو نوجوانوں میں سے ایک کرنال کے جمبا گاؤں کا رہنے والا ہے، دوسرا کرنال کے دادو پور گاؤں کا رہنے والا ہے۔ دونوں نوجوانوں نے اسپین جانے کے لیے 17.5 لاکھ روپے میں ایجنٹ سے بات چیت کی تھی۔
تہران میں اسمگلروں کے ہاتھوں پکڑے گئے
چند روز قبل 22 اکتوبر کو جب یہ دونوں اسپین روانہ ہوئے تو انہیں پہلے کولکتہ، پھر بنکاک اور پھر ایران کے شہر تہران لے جایا گیا، جہاں ڈنکی اسمگلروں نے انہیں پکڑ کر لاٹھیوں سے بہت غیر انسانی طریقے سے مارا پیٹا۔ ڈنکی اسمگلروں نے اس کی ایک ویڈیو بھی ان کے گھر والوں کو بھیجی ہے جس میں دونوں نوجوانوں کو بے دردی سے پیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
20 لاکھ روپے کا مطالبہ
نوجوانوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ دونوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور گداگروں نے پہلے 9 لاکھ روپے، پھر 13 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، اس کے بعد 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ رقم ادا کرنے کے بعد ہی دونوں کو چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر رقم ادا نہ کی گئی تو وہ ان کے گردے نکال دیں گے اور انہیں فروخت کر دیں گے۔ انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کی ویڈیو ان کے گھر والوں کو بھیجی۔ جسے دیکھنے کے بعد دونوں کے گھر والے بے چین ہو گئے۔ ان کے اہل خانہ صدمے میں ہیں اور انہوں نے صدر تھانے میں شکایت درج کرائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں وہاں بھیجنے والے ایجنٹ سے پوچھ گچھ کی جائے اور ان کے بیٹوں کو بحفاظت واپس لانے کا انتظام کیا جائے۔
ایجنٹ ان کے فون کا جواب نہیں دے رہا
تہران میں پھنسے نوجوان کے بھائی نے بتایا کہ نوجوان کافی عرصے سے بیرون ملک جانا چاہتا تھا لیکن بار بار ناکام رہا، اسی دوران اس کا ایک ایجنٹ سے رابطہ ہوا، جسے اس نے پیسے دیے اور بیرون ملک چلا گیا، تہران میں پھنسے ہونے کے بعد جب اہل خانہ نے ایجنٹ سے رابطہ کیا تو اس نے دو دن پہلے ان کے فون کا جواب دینا بند کر دیا۔ تب سے وہ رابطہ سے باہر ہیں۔ اہل خانہ نے کئی بار ایجنٹوں کو فون کیا لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ وہ خوفزدہ ہیں کہ انہیں شدید مارا پیٹا جا رہا ہے۔ مار پیٹ کے بعد سے ان کے گھر والوں نے کئی بار ایجنٹوں کو فون کیا لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔
پولیس اسٹیشن میں درج شکایت
پورے معاملے کے بارے میں، کرنال صدر پولیس اسٹیشن کے انچارج ترسیم چند نے بتایا، "دو خاندان پولیس اسٹیشن پہنچے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے ایران میں پھنسے ہونے کی شکایت کی، اور کہا رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تمام دستاویزات طلب کر لیے گئے ہیں، معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔"
50 نوجوانوں کو امریکہ ڈی پورٹ کیا گیا
واضح رہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہریانہ کے 50 نوجوانوں کو چور راستے (DONKEY ROUTE) سے امریکہ جانے کے جرم میں ڈی پورٹ کیا گیا تھا اور حکومت ہر ایک سے مسلسل اپیل کر رہی ہے کہ وہ چور راستے سے بیرون ملک سفر نہ کریں اور اگر وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مکمل دستاویزات کے ساتھ صحیح راستے سے سفر کریں۔ انتظامیہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور غیر قانونی بے ایمان ایجنٹوں کا شکار ہونے سے گریز کریں۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ بیرون ملک سفر کے لیے اتنے بے چین ہیں کہ وہ اپنے گھر اور جائیداد بیچ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور بیرون ملک سفر کرنے کے لیے غیر اخلاقی ذرائع کا سہارا لیتے ہیں، صرف اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں۔ ETV بھارت آپ سے بھی اپیل کرتا ہے کہ چور راستے سے بیرون ملک سفر کرنے کی غلطی نہ کریں، ورنہ آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔