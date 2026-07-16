بہار کے دو نوجوانوں پر پاکستانی ہینڈلر سے رابطے کا الزام، این آئی اے رپورٹ کی بنیاد پر سیتامڑھی سے گرفتار
انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے پاکستانی دہشت گرد سے رابطے میں رہنے کا دعویٰ؛ موبائل فون سے مشکوک چیٹس اور نمبرز برآمد۔ خبر پڑھیں۔
Published : July 16, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 9:55 AM IST
سیتامڑھی، بہار: بہار کے سیتامڑھی ضلع سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ گڑھا پولیس اسٹیشن نے دو مشتبہ نوجوانوں کو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے این آئی اے سے موصول ہونے والی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں مقیم ایک مشتبہ شخص سے ان کے رابطے کے پختہ ثبوت ملے ہیں۔
سیتامڑھی سے دو نوجوان گرفتار: سیتامڑھی پولیس نے گڑھا تھانہ علاقے کے ٹاکور گاؤں کے رہنے والے محمد اخلاق اور محمد ارمان کو گرفتار کیا ہے۔ تحقیقاتی ادارے کے مطابق دونوں پر پاکستان میں مقیم مشکوک عناصر سے رابطے میں رہنے اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ پولیس نے ملزمان سے پوچھ گچھ کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ سیتامڑھی ضلع کے گڑھا پولیس اسٹیشن نے اس معاملے میں مقدمہ نمبر 78/26 درج کیا ہے اور مزید تفتیش میں مصروف ہے۔
پاکستان سے تعلق، مقصد کیا تھا؟: سیتامڑھی پولیس کے مطابق، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دونوں کو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سماجی بدامنی پھیلانے اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے اکسایا جا رہا تھا۔ پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں فی الحال معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہیں۔
سیتامڑھی پولیس نے کیا کہا؟: سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، "دونوں ملزمان کے موبائل فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور دیگر الیکٹرانک آلات کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ ان آلات کی ڈیجیٹل فرانزک جانچ کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ پاکستان میں مقیم مشتبہ افراد اور ان افراد کے ساتھ کس حد تک رابطے ہوئے جن سے ان کا رابطہ ہوا تھا۔" پولیس اس بات کا بھی تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا اس نیٹ ورک میں کوئی اور افراد بھی شامل تھے۔
پاکستانی نمبروں سے چیٹس: پولیس کے مطابق، دونوں مشتبہ افراد پاکستان میں مقیم ایک مبینہ دہشت گرد رانا حسنین سے انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے رابطے میں تھے۔ تحقیقات کے دوران ان کے موبائل فونز کے تکنیکی تجزیے سے پاکستانی نمبرز، چیٹس اور دیگر ڈیجیٹل شواہد سامنے آئے۔
سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ: تفتیشی اداروں کے مطابق گرفتار دونوں نوجوانوں کے موبائل فونز سے ڈیجیٹل شواہد ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں مقیم افراد سے طویل عرصے سے رابطے میں تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے انہیں مبینہ طور پر معاشرے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے، موب لنچنگ جیسے واقعات کو فروغ دینے اور ملک مخالف سرگرمیوں کو انجام دینے کی ہدایات مل رہی تھیں۔
آن لائن تربیت حاصل کرنا: ابتدائی تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دونوں مشتبہ افراد آن لائن جاری تربیت اور رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ تاہم پولیس ابھی تک اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا ان ہدایات پر کوئی کارروائی کی گئی۔
محمد اخلاق اور محمد ارمان کو سیتامڑھی سے گرفتار کیا گیا۔
محمد اخلاق اور محمد ارمان کو سیتامڑھی سے گرفتار کیا گیا (ای ٹی وی بھارت)
کٹیہار معاملے کی کڑیاں بھی سامنے: پولس کی جانچ میں ایک اور اہم انکشاف ہوا ہے۔ حکام کے مطابق، دونوں گرفتار نوجوان 2026 میں کٹیہار ضلع میں درج مقدمہ نمبر 229/2026 کے ملزموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ کٹیہار میں درج اس معاملے کی جانچ پہلے سے ہی جاری ہے، اور اب سیتامڑھی میں گرفتاریوں کے بعد، دونوں معاملات کے درمیان ممکنہ روابط کی جانچ کی جا رہی ہے۔
ایک اور مشتبہ شخص کی تلاش جاری ہے: تفتیشی ایجنسیاں اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آیا یہ منظم نیٹ ورک ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو بنیاد پرستی اور ملک دشمن سرگرمیوں کی طرف اکسایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں گڑھا تھانہ علاقے کے تکور گاؤں کے رہنے والے عبدالاحد کی بھی مشتبہ کے طور پر شناخت کی ہے۔ پولیس اس کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عبدالاحد کی گرفتاری سے پورے نیٹ ورک کے بارے میں مزید اہم معلومات سامنے آسکتی ہیں۔
سکیورٹی ادارے بھی متحرک ہو گئے: کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مقامی پولیس اور متعلقہ سکیورٹی ادارے متحرک ہو گئے ہیں۔ کیس کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی پورے نیٹ ورک کے بارے میں معلومات واضح ہوں گی اور اس کے مقاصد سامنے آئیں گے۔