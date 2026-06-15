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بہار میں موب لنچنگ: دو نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا

نالندہ سے موب لنچنگ کا چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا، جہاں چوری کے شبہ میں دو نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا گیا۔

two youths lynched to death on suspicion of theft in nalanda Urdu News
نالندہ میں دوہرا قتل (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 15, 2026 at 1:06 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 1:13 PM IST

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نالندہ، بہار: بہار کے نالندہ سے ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے، جہاں چوری کے شبہ میں دو نوجوانوں کو مار پیٹ سے موت ہو جانے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ یہ واقعہ راجگیر پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت پنٹو کمار (22) ولد امردیپ پاسوان اور شراون کمار ولد نریش پاسوان کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں بہار شریف بلاک کے دیپ نگر تھانہ علاقے کے تحت گنج پار گاؤں کے رہنے والے تھے۔

نوجوانوں کو ہجوم کے ہاتھوں بری طرح زدوکوب

واقعہ کے بارے میں راجگیر کے سب ڈویژنل ڈی ایس پی سنجیت کمار گپتا نے بتایا کہ صبح 3:30 بجے راجگیر پولیس کو اطلاع ملی کہ مقامی لوگوں نے جھونکیا بابا مندر کے قریب دو نوجوانوں کو چوری کے شبہ میں مشکوک حالت میں پکڑ کر پٹائی کردی ہے اور دونوں کو شدید زخمی حالت میں پہنچا دیا ہے۔ پولیس کے مطابق دو نوجوانوں کو چوری کے شبہ میں مشکوک حالت میں انہیں پکڑ کر شدید مارا پیٹا گیا جس سے دونوں شدید زخمی ہو گئے۔

نوجوان کی حالت تشویشناک

اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، دونوں زخمی نوجوانوں کو ہجوم سے بچا کر سب ڈویژنل اسپتال میں داخل کرایا۔ ابتدائی علاج حاصل کرنے کے بعد، دونوں کو اعلیٰ نگہداشت کے لیے پٹنہ کے اعلیٰ طبی مرکز، پی ایم سی ایچ ریفر کر دیا گیا۔

دوران علاج موت

دونوں نوجوانوں کی پی ایم سی ایچ میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ فی الحال، پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے لیا ہے اور پوسٹ مارٹم کی رسمی کارروائی مکمل کر رہی ہے۔ واقعے کے حوالے سے مزید کارروائی جاری ہے۔

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Last Updated : June 15, 2026 at 1:13 PM IST

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