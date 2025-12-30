تلنگانہ: دو دوستوں نے ایک ساتھ شروع کی پڑھائی، ایک ساتھ دنیا کو کہا الوداع
امریکہ میں ایک سڑک حادثہ میں تلنگانہ کے گرلا منڈل کی رہنے والی دو نوجوان لڑکیوں کی موت سے گاؤں میں ماتم چھا گیا۔
Published : December 30, 2025 at 2:06 PM IST
حیدرآباد: دو لڑکیوں نے ایک ساتھ پڑھائی کی، سپنوں کی دنیا میں بھی ایک ساتھ پہنچے اور آخر ان کی موت بھی ایک ساتھ ہوئی۔ درحقیقت تلنگانہ کی دو نوجوان خواتین کی امریکہ میں ایک المناک حادثے میں موت ہو گئی۔
دو لڑکیاں جنہوں نے اپنے گاؤں میں پہلی جماعت سے لے کر امریکہ میں اپنے ماسٹر ڈگری تک ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، اتوار کو ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ ان کی موت کی خبر سے محبوب آباد ضلع کے گاؤں گررلا اور ملکنور میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔
سوگوار خاندانوں کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق گرلا کی رہنے والی پلکھنڈم میگھنرانی (25) اور ملکنور گاؤں کی کڈیالہ بھاؤنا (24) نے گرلا کے پرائمری اسکول سے حیدرآباد میں انجینئرنگ تک کی تعلیم ایک ساتھ حاصل کی۔ وہ دونوں تین سال قبل اپنی ماسٹر ڈگری کے حصول کے لیے امریکہ گئی تھیں۔
دونوں دوست امریکہ کے وے ڈیٹن، اوہائیو میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے ڈیٹن یونیورسٹی سے ایم ایس مکمل کر لیا تھا اور اس وقت نوکری تلاش میں تھیں۔ دریں اثنا، وہ آٹھ دوستوں کے ساتھ دو کاروں میں الباما ہلز جا رہے تھے، اسی دوران ان کی کار ایک کھائی میں جا گری۔ اس سے دونوں کی فوراً موت ہو گئی۔ اس حادثے میں دو دیگر لوگ شدید زخمی ہو گئے۔
میگھنرانی کے والدین، ناگیشور راؤ اور شریشا، گرلا میں میسیوا (سرکاری سروس) سینٹر چلاتے ہیں۔ بھاونا کے والد کوٹیشور راؤ ملکنور گاؤں کے نائب سرپنچ ہیں۔ ان کی ماں رینوکا ایک گھریلو خاتون ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ایک ہفتہ بعد پانچ جنوری کو بھاؤنا کی سالگرہ تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ اچانک دنیا سے چلی گئی۔
اہل خانہ کو اس سانحہ کی اطلاع پیر کی صبح 3:30 بجے دی گئی۔ میگھنرانی کے والد ناگیشور راؤ اور ماں شریشا کے دو بچے ہیں۔ کڈیالا بھاؤنا کے والد کوٹیشور راؤ اور اس کی ماں رینوکا کی دو بیٹیاں ہیں۔
بھاؤنا اور میگھنرانی کی المناک موت نے گارلا اور ملکانور پر اداسی کی لہر دوڑادی ہے۔ لواحقین اور دیہاتیوں نے متاثرین کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ان بچپن کے دوستوں کا نقصان کوئی بھی برداشت نہ کر سکا۔ سابق ایم پی ملوتھ کویتا، بی آر ایس منڈل کے صدر لکشمن نائک، نائب صدر بڈیگا مرلی، کھدیر بابا، رادھا کرشنا اور امیش نے اس افسوسناک واقعہ پر اظہار تعزیت کیا۔
ابتدائی معلومات کے مطابق میگھنرانی اور بھوانی کی لاشوں کو ان کے آبائی شہر پہنچنے میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔ انہیں واپس لانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ غمزدہ خاندان امریکہ کے سفر کے پر بھی غور کر رہے ہیں۔
مزید پڑھیں: گمشدہ شخص 13 سال بعد اپنے گھر والوں سے ملا، ماں بیٹے کی دردناک کہانی