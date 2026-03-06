خاندان کے اکلوتے دو سالہ بچے کو آوارہ کتوں نے حملہ ہلاک کر دیا
پنجاب کے گورداسپور میں کتوں کے ٹولے نے حملہ کر کے دو سالہ بچے کو زخمی کرکے ہلاک کر دیا۔
Published : March 6, 2026 at 9:59 AM IST
گورداسپور (پنجاب): ضلع گورداسپور کے دھاریوال قصبے کے قریب آوارہ کتوں کی لعنت نے مکینوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ شاہ پمپ کے قریب رہائش پذیر ایک مزدور خاندان کے بچے پر آوارہ کتوں نے المناک حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ان کا دو سالہ بیٹا ہلاک ہو گیا۔ متوفی بچے کی شناخت سمَیل ولد اندراس کے بطور ہوئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا اور اس کی ماں چائے بنا رہی تھی۔ اسی دوران گلی میں گھومتے آوارہ کتوں نے بچے کو گیٹ سے پکڑا، گھسیٹ کر لے گئے اور اسے بری طرح کاٹنا شروع کردیا۔ بچے کی چیخ و پکار سن کر آس پاس کے لوگ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور کتوں کو بھگا کر بچے کو بچانے کی کوشش کی۔
لوگوں نے بچے کو بچانے کی پوری کوشش کی
مقامی رہائشی بلویر سنگھ نے بتایا کہ "لوگوں نے بچے کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن تب تک بچہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی تھی، اسے فوری طور پر علاج کے لیے ایک نجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے سول اسپتال گورداسپور ریفر کر دیا۔" اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے بچے کو مردہ قرار دے دیا۔
آوارہ کتوں سے لوگوں میں خوف و ہراس
اس افسوسناک واقعے سے علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے اور اہل خانہ سوگوار ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سمَیل ولد اندراس اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی موت نے خاندان کو تباہ کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ اور میونسپل کونسل کو بتایا کہ علاقے میں آوارہ کتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے لوگوں میں خوف کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ ماضی میں کتوں کے حملوں کے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اب تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی لوگوں کو کاٹ لینے کا ڈر لگا رہتا ہے۔
انتظامیہ اور میونسپل کونسل آوارہ کتوں کو قابو کریں
لوگوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اور میونسپل کونسل آوارہ کتوں کو پکڑ کر ان پر قابو پالیں تاکہ مستقبل میں کسی اور خاندان کو ایسے افسوسناک واقعے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو ایسے واقعات دوبارہ رونما ہو سکتے ہیں۔