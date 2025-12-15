دو برس کے بچے نے کھیلتے ہوئے تیزاب پی لیا، علاج کے دوران فوت، اندوہناک واقعہ پر علاقہ سوگوار
کھیلتے ہوئے بچہ باتھ روم میں گیا اور تیزاب پی لیا، اس کی حالت فوراً بگڑ گئی۔
Published : December 15, 2025 at 3:59 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے مدیانو تھانہ علاقے کے بھرت نگر علاقے میں ہفتہ کی شام کھیلتے ہوئے دو سالہ بچے نے باتھ روم میں رکھا تیزاب پی لیا۔ اس کی حالت بگڑ گئی۔ اہل خانہ بچے کو کے جی ایم یو لے گئے، جہاں علاج کے دوران اتوار کو اس کی موت ہوگئی۔
بچے کے والد جئے نارائن کشیپ لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (ایل ڈی اے) میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھرت نگر میں رہتے ہیں۔ ہفتہ کی شام دو سالہ بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا۔ کھیلتے ہوئے وہ باتھ روم میں چلا گیا جہاں اس نے تیزاب پی لیا۔ بچے کی حالت فوری طور پر بگڑ گئی۔
اہل خانہ اور پڑوسیوں نے فوری طور پر بچے کو کے جی ایم یو ٹراما سینٹر پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے بچے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ مدیانیو انسپکٹر شیوانند مشرا نے بتایا کہ دو سالہ لڑکے نے غلطی سے باتھ روم میں رکھا تیزاب پی لیا۔
تیزاب پینے کے بعد بچے کی حالت کافی خراب ہوگئی۔ بچے کو فوری طور پر علاج کے لیے کے جی ایم یو ٹراما سینٹر لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ پولیس نے واقعہ کو حادثہ قرار دیا ہے۔ اس اندوہناک واقعہ پر بھارت نگر علاقہ سوگوار ہے۔