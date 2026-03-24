جمشیدپور میں دوسری عالمی جنگ کے بموں کی برآمدگی، فوج کا بڑا سرچ آپریشن شروع
بھارتی فوج کی بم ڈسپوزل اسکواڈ ٹیم، جسے مقامی پولیس نے طلب کیا تھا، کو دوسرے بم کی موجودگی کے واضح شواہد ملے ہیں۔
Published : March 24, 2026 at 2:48 PM IST
جمشیدپور : سبرناریکھا ندی کے کنارے واقع بہاراگورا کا علاقہ اس وقت کسی جنگی میدان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ 17 مارچ کو یہاں 500 پاؤنڈ وزنی امریکی بم ملنے کے بعد پیر کے روز اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب فوج کے ڈرون سروے میں ایک اور بم کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ زمین کے نیچے مزید آٹھ مہلک بم بھی دفن ہو سکتے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کی بم ڈسپوزل اسکواڈ (بی ڈی ایس) ٹیم، جسے مقامی پولیس نے طلب کیا تھا، کو دوسرے بم کی موجودگی کے واضح شواہد ملے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی طور پر اسے غیر فعال سمجھا جا رہا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق یہ اب بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ برآمد ہونے والا بم امریکی فضائیہ کا ’AN-M64 500 lb‘ ماڈل ہے، جو دوسری عالمی جنگ کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں بعد بھی اس میں موجود دھماکہ خیز مواد انتہائی تباہ کن ہو سکتا ہے۔
فوج نے اس مقام کے گرد دو کلومیٹر کے دائرے کو ’نو گو زون‘ قرار دے دیا ہے، جبکہ پولیس نے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر کے عوامی داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ابتدائی طور پر پہلے بم کی دریافت کے بعد چھ دن تک علاقے کو محفوظ نہ بنانے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تاہم اب فوج کی نگرانی میں سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سینئر فوجی حکام بموں کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے ناکارہ بنانے کے لیے اعلیٰ حکام کی ہدایات کے منتظر ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ عمل انتہائی حساس ہے، کیونکہ ذرا سی غلطی یا جھٹکا بھی خطرناک کیمیائی ردعمل کو جنم دے سکتا ہے۔
دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بم کی دریافت اتفاق ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے بم کی تصدیق اور مزید بموں کے خدشات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ غیر پھٹے ہوئے دھماکہ خیز مواد کا مرکز ہو سکتا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق فوجی ٹیم جدید میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعہ وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن چلا رہی ہے، جبکہ دیہاتیوں کے دعوے نے انتظامیہ کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔