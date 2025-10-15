ہاتھرس فرضی انکاؤنٹر معاملے میں اتر پردیش کے دو پولیس افسران معطل
انکاؤنٹر پر تنازع بڑھنے پر ایس پی نے ایس ایچ او ممتا سنگھ کو عہدے سے ہٹا کر انہیں فیملی کونسلنگ سنٹر ٹرانسفر کر دیا۔
Published : October 15, 2025 at 7:23 AM IST
ہاتھرس: اترپردیش پولیس حکام نے بتایا کہ پولیس سپرنٹنڈنٹ نے منگل کو ایک مبینہ فرضی انکاؤنٹر کیس کے سلسلے میں دو پولیس افسران کو معطل کر دیا۔
پولیس کے مطابق 9 اکتوبر کو مرسان کے علاقے میں ایک کاروباری کے گھر ڈکیتی کی کوشش کا مقدمہ درج ہونے کے بعد مبینہ انکاؤنٹر میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں ایک ملزم کے پیر میں گولی لگی تھی۔
تاہم زخمی شخص کے اہل خانہ اور کئی سیاسی جماعتوں نے الزام لگایا کہ انکاؤنٹر فرضی تھا۔ لوگوں نے مبینہ تصادم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور قصوروار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
اہل خانہ نے منگل کو ایس پی سے ان کے دفتر میں ملاقات بھی کی جس کے بعد ایس ایچ او ممتا سنگھ اور انچارج انسپکٹر مکیش کمار کی معطلی کا حکم دیا گیا۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) چرنجیو ناتھ سنہا نے کہا کہ مرسان پولیس اسٹیشن کی اس وقت کی اسٹیشن ہاؤس آفیسر ممتا سنگھ اور انسداد چوری ٹیم کے انچارج انسپکٹر مکیش کمار کو لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے اس کیس کی تفتیش سرکل آفیسر (سٹی) کی نگرانی میں ہاتھرس گیٹ پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو سونپی گئی ہے۔
اس سے پہلے، انکاؤنٹر پر تنازع بڑھنے کے بعد ایس پی نے ایس ایچ او ممتا سنگھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور انہیں فیملی کونسلنگ سینٹر میں منتقل کر دیا تھا۔
مزید پڑھیں: کیا نوئیڈا پولس کا انکاؤنٹر فرضی تھا، وائرل ویڈیو پر اٹھے سوال
مولانا توقیر رضا کا عتیق اشرف قتل کیس میں وزیراعلیٰ یوگی کو ملزم بنانے کا مطالبہ
جموں میں مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں نوجوان ہلاک، احتجاجی اہل خانہ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا