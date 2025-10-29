پیلی بھیت میں ٹرک اور پک اپ کے درمیان خوفناک تصادم، تین ہلاک، کئی افراد زخمی
حادثہ قومی شاہراہ پر اسمارٹ سٹی میں آدرش کسان انٹر کالج کے قریب پیش آیا۔ پک اپ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔
Published : October 29, 2025 at 10:49 AM IST
پیلی بھیت، اترپردیش: منگل کی دیر رات گجرولا کلا تھانہ علاقے میں دو ٹرک اور ایک پک اپ میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں پک اپ پر سوار تین افراد ہلاک ہوگئے۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پک اپ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ٹرک ڈرائیور زخمی ہوگیا۔ حادثہ قومی شاہراہ پر اسمارٹ سٹی میں آدرش کسان انٹر کالج کے قریب پیش آیا۔
سی او سٹی دیپک چترویدی نے بتایا، "کل دیر رات بگڈا سے ایک پک اپ ٹینٹ کا سامان لے کر پیلی بھیت کی طرف جا رہی تھی، ایک تیز رفتار ٹرک نے پک اپ کو پیچھے سے ٹکر مار دی، جس سے وہ الٹ گئی۔ اسی وقت پورن پور سے آنے والا ایک اور ٹرک سامنے سے آنے والی پک اپ سے ٹکرا گیا۔ تینوں گاڑیوں کے درمیان تصادم اتنا شدید تھا کہ پک اپ میں سوار تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔
مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ گجرو کلا کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا گیا اور شاہراہ سے پھنسی گاڑیوں کو ہٹانے کے بعد ٹریفک بحال کر دی گئی۔ حادثے کے بعد شاہراہ پر طویل ٹریفک جام ہوگیا۔ سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس دیپک چترویدی نے بتایا کہ اس حادثے میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔ فی الحال مرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔
مظفر نگر میں ڈی سی ایم نے ایک نوجوان کو کچل دیا
شاہ پور تھانہ علاقہ کے کاکڑہ گاؤں میں سڑک حادثہ میں ایک موٹر سائیکل سوار کی موت ہو گئی۔ تیز رفتار ڈی سی ایم نے موٹر سائیکل سوار پپو نامی شخص کو کچل دیا جس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پپو جدودہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اسٹیشن ہاؤس آفیسر موہت چودھری پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔
پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا۔ حادثے کے بعد ڈی سی ایم ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس مفرور ڈرائیور کی تلاش کر رہی ہے۔