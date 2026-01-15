کیرالا: کولم میں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے ہاسٹل میں دو کم عمر طالبات پراسرار طور پر مردہ پائی گئیں، خودکشی کا شبہ
دونوں طالبات میں سے ایک دسویں جماعت جبکہ دوسری بارہویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ان کا تعلق ترواننت پورم اور کوزی کوڈ سے تھا۔
Published : January 15, 2026 at 9:02 PM IST
کولم : کیرالا کے ضلع کولم میں واقع اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے ایک ہاسٹل میں جمعرات کی صبح دو کم عمر طالبات کی لاشیں ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے ابتدائی طور پر اسے خودکشی کا معاملہ قرار دیا ہے، تاہم واقعہ کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔
اطلاعات کے مطابق، ہلاک ہونے والی دونوں طالبات میں سے ایک دسویں جماعت جبکہ دوسری بارہویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ان کا تعلق بالترتیب ترواننت پورم اور کوزی کوڈ اضلاع سے بتایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بدھ کی رات دونوں طالبات، جو ہاسٹل کے مختلف فلورز پر رہتی تھیں، ایک ہی کمرے میں اکٹھا سوئیں۔
جمعرات کی صبح جب دونوں طالبات کھیلوں کی مشق کے لیے حاضر نہ ہوئیں تو ہاسٹل میں رہنے والی دیگر لڑکیوں نے انہیں جگانے کی کوشش کی۔ دروازہ کھولنے پر دونوں طالبات کو مردہ پایا گیا، جس کے بعد فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔
اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ لاشوں کا پنچنامہ شہر کے پولیس کمشنر کرن نارائنن اور اے سی پی شریف کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق، تاحال موقع سے کوئی خودکشی نوٹ برآمد نہیں ہوا ہے۔
پولیس نے دونوں لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہاسٹل میں رہنے والی دیگر کھلاڑی طالبات اور جاں بحق طالبات کے اہل خانہ کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، جس کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کی جائیں گی۔
اہل خانہ کا الزام: دباؤ کے باعث قدم اٹھایا گیا
ادھر، دونوں طالبات کے اہل خانہ نے واقعہ کو محض خودکشی ماننے سے انکار کرتے ہوئے سازش اور دباؤ کا الزام عائد کیا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ طالبات کو ہاسٹل مینیجر کی جانب سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اہل خانہ نے یہ الزام بھی لگایا کہ ممکنہ طور پر خودکشی نوٹس کو جان بوجھ کر کمروں سے ہٹا دیا گیا ہے تاکہ پولیس کو گمراہ کیا جا سکے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے غیرجانبدارانہ تفتیش کی جا رہی ہے اور کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا گیا ہے۔
نوٹ:
خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی فرد ذہنی دباؤ یا خودکشی کے خیالات سے گزر رہا ہے تو فوری طور پر مدد حاصل کریں۔
Sneha Foundation Helpline: 044-2464-0050 (24 گھنٹے دستیاب)
iCall (TISS): 9152987821 (پیر تا ہفتہ، صبح 8 بجے تا رات 10 بجے)