اسکول میں اسلامی تعلیم دینے کا الزام، ہیڈ ماسٹر سمیت دو اساتذہ معطل، ایف آئی آر بھی درج
یہ واقعہ سنبھل کے پی ایم شری اسکول کا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس معاملے میں تحقیقات کے بعد کارروائی کی ہے۔
Published : May 11, 2026 at 4:29 PM IST
سنبھل: اتر پردیش کے سنبھل میں ضلع مجسٹریٹ (ڈی ایم) نے پی ایم شری اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور ایک ٹیچر کو معطل کر دیا ہے۔ ان پر طلباء کو اسلامی تعلیم دینے اور ان کا برین واش کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں الزامات کی تصدیق کے بعد ضلع مجسٹریٹ انکیت کھنڈیلوال نے ہیڈ ماسٹر سمیت دو اساتذہ کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد قائم مقام ہیڈ ماسٹر کو بھی سرکاری فرائض اور تعلیمی ذمہ داریوں میں غفلت برتنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ ملزم اساتذہ کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کے لیے چیف ڈیولپمنٹ آفیسر (سی ڈی او) کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ پی ایم شری اسکول کے احاطے میں مبینہ طور پر مذہبی سرگرمیوں اور مذہبی عقائد کو پھیلانے والی کچھ ویڈیوز اور تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے سنبھل کے بلاک ایجوکیشن آفیسر (بی ای او) نے اسکول کا اچانک معائنہ کیا اور طلباء سے بات چیت کی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اسکول معیاری تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دینے کے بجائے مذہبی تعلیمات کو فروغ دے رہا تھا۔
انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائیاں بچوں کے مفت اور لازمی تعلیم کے ایکٹ 2009 کے سیکشن 17، آئین کے آرٹیکل 28 اور اتر پردیش گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز، 1956 کی دفعات کی خلاف ورزی ہیں۔ ساتھ ہی، یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں اسکول کے ماحول اور بچوں کی ذہنی نشوونما پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔
اس سلسلے میں ضلع مجسٹریٹ انکت کھنڈیلوال کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے، تینوں اساتذہ کو فوری اثر سے معطل کر دیا گیا ہے۔ نخاسہ پولیس اسٹیشن میں ہیڈ ماسٹر محمد انجار احمد اور اسسٹنٹ ٹیچر محمد گل اعجاز کے خلاف بلاک ایجوکیشن آفیسر نے بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 353(2) اور 61(2) کے تحت ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کے لیے چیف ڈیولپمنٹ آفیسر کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ انکیت کھنڈیلوال نے کہا ہے کہ تحقیقات کے دوران جو بھی اہلکار یا ملازم قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔
