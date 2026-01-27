چمولی میں گھرواپس آ رہے دو اسکولی طلبہ پرلوہے کی سلاخوں سےحملہ، ایک کے سر پر14 ٹانکے لگے

چمولی میں گھرواپس آ رہے دو اسکولی طلبہ پرلوہے کی سلاخوں سےحملہ، ایک کے سر پر14 ٹانکے لگے
چمولی ضلع میں اسکول سے گھر لوٹ رہے دو طالب علموں پر کچھ نوجوانوں نے لوہے کی سلاخوں سے حملہ کیا۔
Published : January 27, 2026 at 6:28 PM IST
چمولی (اتراکھنڈ): پہاڑی علاقوں میں جرائم کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چمولی میں پپل کوٹی ٹاؤن کے علاقے میں کچھ نوجوانوں نے اسکول کے طلبہ پر جان لیوا حملہ کیا۔ حملہ اس وقت ہوا جب دو طالب علم سکول سے گھر واپس جا رہے تھے۔ نوجوانوں نے ان پر لوہے کی سلاخوں سے حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہوگئے۔ مقامی باشندوں کی مدد سے دونوں طالب علموں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
اطلاعات کے مطابق پی ایم شری گورنمنٹ انٹر کالج، پپل کوٹی کے دو طالب علم پیر کی شام یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ اس دوران پپل کوٹی گراف کیمپ کے قریب انتظار میں پڑے کچھ نوجوانوں نے ان پر چھری سے حملہ کر دیا۔
حملے میں دو طالب علم کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ جائے وقوعہ پر موجود لوگوں نے دونوں زخمیوں کو فوری طور پر وویکانند چیریٹیبل اسپتال پہنچایا۔ ایک طالب علم کے سر پر 14 ٹانکے لگے جبکہ دوسرے طالب علم کو بھی شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد دونوں طالب علموں کو گھر بھیج دیا گیا تاہم اس واقعے نے ان کے والدین کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔
اس دوران ایک طالب علم کی بڑی بہن اور دوسرے طالب علم کی ماں نے تین نوجوانوں کے خلاف پپل کوٹی پولیس کو تحریری شکایت درج کرائی۔ انہوں نے پولیس سے سخت قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں غم و غصے کا ماحول ہے اور مکینوں نے اسکول کے بچوں کی حفاظت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقے میں ایسا واقعہ تشویشناک اور سنگین ہے۔ پولیس کو اس معاملے میں سخت کارروائی کرنی چاہیے۔
پونم کھتری، رپورٹنگ پوسٹ انچارج، نے کہا کہ پپل کوٹی دونوں متاثرہ طالب علموں کے بیانات قلمبند کر لیے گئے ہیں، پورے معاملے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔