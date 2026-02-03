"ایک ہاتھ میں ہتھکڑی، دوسرے ہاتھ میں قلم" دو طالب علم پولیس کی حراست میں امتحان دینے پہنچے
دو امیدوار جیل سے ہتھکڑیاں لگاکر انٹرمیڈیٹ کے امتحان دینے پہنچے۔ دونوں امیدوار پولیس پر حملہ کرنے کے الزام میں جیل میں ہیں۔
Published : February 3, 2026 at 7:11 AM IST
جہان آباد، بہار: ریاست بہار میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ پیر کے روز جہان آباد کے رتنی بلاک کے تحت شکور آباد کے پرویشکا اوچھا ودیالیہ میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے طلباء، اساتذہ اور امتحانی مرکز کے انتظامیہ کو حیران کر دیا۔ امیدوار عام طور پر ہاتھ میں قلم اور ایڈمٹ کارڈ لے کر امتحان کے لیے پہنچتے ہیں لیکن اس سنٹر پر دو امیدوار ایک ہاتھ میں قلم اور ایڈمٹ کارڈ اور دوسرے میں ہتھکڑیاں لیے پہنچے۔
عدالتی حکم پر امتحان
ان ہتھکڑیوں والے امیدواروں کی شناخت آصف انصاری اور بٹو کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں طالب علم اس وقت پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کے الزام میں جیل میں ہیں۔ عدالتی حکم پر انہیں امتحان دینے کے لیے جیل سے پولیس کی تحویل میں لایا گیا۔ دونوں طلبہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان کی پہلی شفٹ کے لیے پہنچے تھے۔
امتحان کے لیے الگ سے انتظامات
پولیس کی حفاظت میں ہتھکڑیاں لگا کر طلبہ جیسے ہی امتحانی مرکز پہنچے تو وہاں موجود ہر شخص لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گیا۔ اس غیر معمولی منظر نے امتحانی مرکز کے احاطے میں مختلف بحث چھیڑ دی۔ تاہم، امتحان کے وقار اور قواعد کو برقرار رکھنے کے لیے، اسکول انتظامیہ نے فوری کارروائی کی اور دونوں طالب علموں کے لیے الگ الگ انتظامات کیے ہیں۔
پولیس حراست میں امتحان
دونوں طالب علموں کو پولیس کی نگرانی میں الگ کمرے میں بٹھا کر امتحان دیا گیا۔ اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ آصف انصاری اور بٹو کمار کو عدالت کے واضح احکامات کے مطابق پولیس کی حراست میں امتحان دیا گیا تھا۔
"امتحان مکمل طور پر قواعد کے مطابق اور پرامن طریقے سے منعقد کیا گیا تھا۔ دونوں امیدواروں کو عدالت کے حکم پر لایا گیا تھا۔ ان کے لیے الگ انتظامات کیے گئے تھے۔ امتحان پرامن رہا۔" -پرنسپل، پرویشکا ہائی اسکول
قانون اور تعلیم میں توازن
پرنسپل نے کہا کہ یہ واقعہ نہ صرف قانون اور تعلیم کے درمیان توازن کی مثال دیتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو عدالتی حکم کے تحت تعلیم سے محروم نہیں کیا جاتا، چاہے حالات کتنے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں۔