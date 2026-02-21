دو بہنوں کا شادی سے پہلے خوفناک قدم، بارات پہنچنے سے قبل دونوں کی موت، خودکشی یا قتل؟ پولیس تفتیش جاری
گھر میں شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، بارات آنے والی تھی لیکن دونوں بہنوں کی موت نے ماحول غمگین کر دیا۔
Published : February 21, 2026 at 4:20 PM IST
جودھ پور (راجستھان): جودھ پور کے سور ساگر تھانہ کے دائرہ اختیار میں منائی گاؤں میں ہفتہ کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دو بہنوں کی موت کی خبر منظر عام پر آئی۔ اہم بات یہ ہے کہ اسی دن ان کی شادی طے تھی اور شادی کی بارات آنے والی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ میں جمع کروا دیا۔
اے ڈی سی پی ویسٹ روشن مینا نے بتایا کہ متوفی بہنیں شوبھا اور وملا منائی گاؤں کے رہنے والے دیپ سنگھ کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی شادی اس دن طے تھی اور شادی کی بارات آج آنی تھی لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد موت کی اصل وجہ کا تعین کیا جائے گا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش شروع کر دی ہے اور اہل خانہ سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ دونوں بہنیں ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر تھیں۔
بندولی رات کو منعقد ہوئی: ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے مطابق، جمعہ کی دیر رات گھر میں بندولی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب دونوں بہنیں اپنے کمرے میں سونے چلی گئیں۔ صبح چار بجے کے قریب ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اہل خانہ نے انہیں فوری طور پر جودھ پور کے ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ جس کے بعد لاشیں گھر واپس لائی گئیں۔
چچا نے پولیس کو مطلع کیا: متوفی کے چچا جسونت سنگھ نے بتایا کہ انہیں صبح 5 بجے کے قریب فون پر چھوٹی بہن سے واقعہ کی اطلاع ملی، انہوں نے فوری طور پر دیگر رشتہ داروں سے بات کی اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کی ایک ٹیم صبح 6 بجے منائی گاؤں پہنچی، جہاں کنبہ آخری رسومات کی تیاری کر رہا تھا۔ جسونت سنگھ نے بتایا کہ دونوں لاشیں نیلی پڑ چکی تھیں۔
چچا نے شبہ ظاہر کیا: متوفی کے چچا جسونت سنگھ نے بتایا کہ ان کی بھابھی کے بھائیوں کے دباؤ میں دونوں بھانجیوں کی شادی اصل میں بھنمل میں طے شدہ تھی، بعد میں اسے منسوخ کر کے پوکھران کے جیملا گاؤں میں طے کی گئی۔ہمارے کو بہن کے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ چار روز قبل اس کی بہن اور بہنوئی شادی کا کارڈ دینے گھر آئے تھے۔ جسونت سنگھ نے الزام لگایا کہ دیپ سنگھ کے چھوٹے بھائی کی وجہ سے دونوں نے اپنی جان لے لی۔