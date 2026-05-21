راجستھان میں بند کار کے اندر دم گھٹنے سے دو بہنوں کی دردناک موت
متوفیہ بچیوں کی شناخت 8 سالہ ٹینا اور 5 سالہ لکشمی کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں بچیاں گھر کے قریب کھیل رہی تھیں۔
Published : May 21, 2026 at 12:53 PM IST
الور: راجستھان کے ضلع الور میں دو کمسن بہنوں کی ایک بند کار کے اندر دم گھٹنے سے المناک موت ہوگئی۔ یہ افسوسناک واقعہ ویشالی نگر پولیس اسٹیشن حدود کے خدونپوری گاؤں میں پیش آیا، جہاں دونوں بچیاں کھیلتے کھیلتے ایک ورکشاپ میں کھڑی کار کے اندر چلی گئیں اور دروازہ اندر سے لاک ہوگیا۔
پولیس کے مطابق متوفیہ بچیوں کی شناخت 8 سالہ ٹینا اور 5 سالہ لکشمی کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں بچیاں اپنے والد رمیش کمار کے کام پر جانے کے بعد گھر کے قریب کھیل رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ ایک موٹر ورکشاپ میں مرمت کے لیے کھڑی گاڑی میں داخل ہوئیں، مگر دروازہ لاک ہونے کے بعد باہر نہ نکل سکیں۔
جب والد شام میں گھر واپس آیا اور بچیاں نظر نہ آئیں تو اس نے تلاش شروع کی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بچیاں قریب کھڑی گاڑی کے پاس کھیل رہی تھیں۔ جب کار کو کھولا گیا تو دونوں بچیاں بے ہوش حالت میں اندر پائی گئیں، تاہم اس وقت تک ان کی موت ہوچکی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: مغربی بنگال میں مدارس میں وندے ماترم گانے کو لازمی قرار دے دیا گیا
پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں بچیوں کو کار میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ واقعہ کے بعد پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ بچیوں کی والدہ کا انتقال تقریباً چار سال قبل دل کا دورہ پڑنے سے ہوگیا تھا، اور ان کا والد اکیلے ہی دونوں بچیوں کی پرورش کررہا تھا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں اہل خانہ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔