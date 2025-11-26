"تم دبئی سے سونا اسمگل کرتے ہو..." سونے کے تاجر کو لوٹنے والے دو پولیس اہلکار گرفتار
متاثرہ تاجر نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے کیس درج کرکے تفتیش شروع کردی جس سے چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے۔
داونگیرے (کرناٹک): پولیس اہلکاروں نے داونگیرے میں زیورات کے کاریگر کو لوٹ لیا۔ اس کیس کے سلسلے میں دو پولیس سب انسپکٹر (پی ایس آئی) سمیت سات افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چوری شدہ سونے کا وزن 76 گرام تھا۔ یہ واقعہ محکمۂ پولیس کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ تمام ملزمین جیل میں ہیں، سونا برآمد کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
متاثرہ کا نام وشوناتھ ارکسالی ہے جو کاروار کا رہنے والا ہے۔ وہ داونگیرے میں سونے کے تاجروں سے خام سونا (سونے کا بُلین، گولڈ بُلین) اور انگوٹھیاں خریدتا تھا، ان سے زیورات بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ 24 نومبر کو تقریباً 12:30 بجے، وہ سونا لے کر کاروار کے لیے کے ایس آر ٹی سی کی بس میں سوار ہوا تھا کہ اچانک دو شہری کپڑوں میں ملبوس افراد نمودار ہوئے، اس کا کالر پکڑا اور اسے بس سے کھینچ لیا۔
ہم آئی جی پی کے خصوصی دستے سے خود اس معاملے کو سنبھال لیں گے
انہوں نے وشوناتھ کو پولیس ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے دھمکی دی۔ جب وشوناتھ نے شناخت پوچھی تو انہوں نے اپنا شناختی کارڈ، ایک پولیس جیپ اور ایک پستول دکھایا۔ اس کے بعد وہ اسے پولیس جیپ میں کے ٹی جے نگر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ اسٹیشن کے باہر، انہوں نے افسران سے کہا، "ہم آئی جی پی کے خصوصی دستے سے ہیں، ہم خود اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔"
تم دبئی سے سونا اسمگل کرتے ہو!
اس کے بعد وہ وشوناتھ کو اسی جیپ میں بس اسٹینڈ پر لے گئے اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم دبئی سے سونا اسمگل کرتے ہو، ہم تمہارے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے۔ ڈرتے ڈرتے وشوناتھ نے 76 گرام سونا حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ملزمین نے اسے چھوڑ دیا۔
پی ایس آئی کو پیشگی اطلاع
اگلے دن وشوناتھ نے کے ٹی جے نگر پولیس اسٹیشن جاکر واقعہ کی اطلاع دی۔ پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دو افراد PSIs ملاپا چپل کٹی اور پروین کمار تھے۔ اس میں سونے کی دکان پر کام کرنے والے ستیش ریونکر اور سرسی کے ناگراج ریونکر بھی شامل تھے جنہوں نے پی ایس آئی کو پیشگی اطلاع دی تھی کہ وشوناتھ سونے کی اسمگلنگ کر رہا ہے۔
دو پی ایس آئی نے وشواناتھ کو دھمکی دی
پولیس سپرنٹنڈنٹ اوما پرشانت نے کہا، "دو پی ایس آئی نے وشواناتھ کو دھمکی دی، دعویٰ کیا کہ وہ دبئی سے سونا اسمگل کر رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ خود اس کیس کو سنبھال لیں گے۔ بعد میں، انہوں نے 76 گرام سونا لوٹ لیا۔ ہم نے شکایت موصول ہوتے ہی ان تمام ساتوں کو گرفتار کر لیا۔"