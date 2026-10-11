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گجرات کے جام نگر میں وندے بھارت ٹرین کی زد میں آنے سے دو افراد ہلاک

مغربی ریلوے کے تحت اوکھا سے سابرمتی جا رہی وندے بھارت ٹرین کی ٹکر سے یہ حادثہ پیش آیا۔

two people died after hit by vande bharat train in jamnagar gujarat, Urdu News
گجرات کے شہر جام نگر میں وندے بھارت ٹرین کی زد میں آکر دو افراد ہلاک (File Photo Credit; Police)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2026 at 12:43 PM IST

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جام نگر، گجرات: گجرات کے جام نگر شہر میں ایک انتہائی دردناک اور خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ڈگجام سرکل کے قریب ریلوے ٹریک پار کرتے وقت تیز رفتار وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کی زد میں آنے سے دو افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے سے علاقے میں کہرام مچ گیا اور لوگوں کا بھاری ہجوم جمع ہو گیا۔ پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔

مغربی ریلوے (Western Railway) کی طرف سے چلائی جانے والی جدید ترین وندے بھارت ٹرین، جو اوکھا سے سابرمتی جا رہی تھی، اپنے مقررہ وقت پر جام نگر سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران ڈگجام سرکل کے پاس 'اندھ آشرم' (نابینا افراد کی پناہ گاہ) کے قریب ریلوے ٹریک پر اچانک دو افراد آ گئے۔ ٹرین کی تیز رفتار کے باعث، اس سے پہلے کہ لوکو پائلٹ صورتحال کو سمجھ پاتا یا بریک لگا پاتا، دونوں افراد زوردار ٹکر کی زد میں آ گئے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔

two people died after hit by vande bharat train in jamnagar gujarat, Urdu News
گجرات کے شہر جام نگر میں وندے بھارت ٹرین کی زد میں آکر دو افراد ہلاک (Photo Credit; ETV BHARAT)

حادثے کے فوری بعد پائلٹ نے ٹرین کو موقع پر ہی روکا

اس دردناک حادثے کا شکار ہونے والے افراد کی ابتدائی شناخت 54 سالہ رمیش چوہان اور 34 سالہ سونو کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کے فوری بعد پائلٹ نے ٹرین کو موقع پر ہی روک دیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے پولیس اور مقامی پولیس کی ٹیمیں فوراً جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔

two people died after hit by vande bharat train in jamnagar gujarat, Urdu News
حادثہ اوکھا سے سابرمتی جانے والی وندے بھارت ٹرین کی ٹکر سے پیش آیا۔ (Photo Credit; ETV BHARAT)

دونوں ریلوے ٹریک کیوں پار کر رہے تھے

سٹی 'سی' پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ضروری کارروائی شروع کی۔ ڈپٹی ایس پی جیویر سنگھ جھالا نے بتایا کہ پولیس نے دونوں لاشوں کو اپنے قبضے میں لے کر ضروری قانونی کارروائی مکمل کر لی ہے اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جام نگر کے جی جی سرکاری اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس اس بات کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی تفتیش کر رہی ہے کہ وہ دونوں ریلوے ٹریک کیوں پار کر رہے تھے یا کس وجہ سے وہاں موجود تھے۔ اس واقعے کے باعث کچھ وقت کے لیے ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔

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TAGGED:

वंदे भारत ट्रेन टक्कर
گجرات میں ٹرین حادثہ
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