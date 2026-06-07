نوجوان نے چار سال پہلے قبول کیا اسلام، چاندنی قریشی سے کی شادی، اب پولیس نے لڑکی اور اس کے باپ کو کر لیا گرفتار
لڑکے کے باپ دیوراج ملک کا الزام ہے کہ ان کے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کے لیے لالچ دی گئی۔
Published : June 7, 2026 at 8:45 PM IST
شاملی: اتر پردیش پولیس نے ضلع شاملی میں تبدیلی مذہب کے معاملے میں ایک نوجوان لڑکی اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ لڑکی پر ایک ہندو نوجوان کا مذہب تبدیل کرنے کا الزام ہے۔ در اصل مذہب تبدیل کر کے آیوش ملک سے محمد ملک بنے نوجوان کے باپ نے پولیس میں شکایت درج کر کے چاندی قریشی، ان کے اہل خانہ اور مولانا منور سمیت تین علماء کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس نے فی الحال چاندنی قریشی اور ان کے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب کہ باقی ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
اسلام قبول کرنے والے نوجوان کے باپ کے الزامات
یہ معاملہ صدر کوتوالی علاقے کا بتایا جا رہا ہے، جہاں ایک میڈیکل اسٹور کے مالک اور محلہ دیانند نگر کے رہائشی دیوراج ملک نے سنیچر کی شام پولیس میں شکایت درج کرائی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ''چار سال قبل ان کے بیٹے آیوش ملک کو چاندنی قریشی، اس کی بہنیں راحت قریشی، سمائلہ قریشی، رابعہ قریشی، بھائی اسامہ قریشی، مولانا منور اور آزاد چوک کے دو دیگر علمائے دین نے مبینہ طور پر محبت کے جال میں پھنسا کر اور دباؤ ڈال کر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔'' دیوراج ملک کا دعویٰ ہے کہ ''اس کے لیے تقریباً چار سال قبل ایک 'جعلی' نکاح نامہ تیار کیا گیا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے سے ناجائز مطالبات کیے گئے اور اسے ذہنی طور پر ہراساں کیا گیا۔''
دیوراج ملک نے پولیس میں درج کرائی گئی شکایت میں مزید الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ''ملزمین نے ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد پر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس کی مخالفت کرنے پر انہوں نے پورے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔'' انہوں نے دعویٰ کیا کہ ''تقریباً پانچ سال سے ملزمان اس کے بیٹے کی ساری کمائی ہڑپ کر کے ناجائز مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اس کی اور اس کے بیٹے کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔''
لڑکے کے والد دیوراج ملک کا کہنا ہے کہ ''آیوش ان کا اکلوتا بیٹا ہے، جسے ملزمان نے محمد ملک بنا دیا'' ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمہ چاندنی قریشی نے نوجوان کو شادی کی لالچ دی اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے شادی کر لی۔
اصل واقعہ
تفصیلات کے مطابق تقریباً چار سال پہلے آیوش ملک نے اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد ملک رکھ لیا اور چاندنی قریشی نام کی مسلم لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکی اور لڑکا دونوں قانونی طور پر بالغ ہیں۔ دونوں باہمی رضا مندی سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تاہم لڑکے کے اہل خانہ اس کے اسلام قبول کرنے سے خوش نہیں ہیں۔ دریں اثنا لڑکے کے باپ کی شکایت پر یوپی پولیس نے چاندنی قریشی اور ان کے والد کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کی کارروائی اور دعوے
پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی۔ پولیس نے محمد ملک (سابقہ نام آیوش ملک) کی بیوی چاندنی قریشی اور ان کے والد کو گرفتار کر لیا۔ اسی کے ساتھ پولیس مولانا سمیت دیگر افراد کی تلاش میں مصروف ہے۔ پولیس نے اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک ایس آئی ٹی بھی تشکیل دی ہے۔ دوسری طرف معاملے کا لنک بیرون ملک خاص طور سے پاکستان سے بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ 'آیوش ایک میڈیکل اسٹور پر کام کرتا تھا۔ اس کے آس پاس کے لوگ کسی اور برادری سے تھے۔ ان میں سے ایک چاندنی قریشی کا بھائی تھا۔ اس نے آیوش کو پاکستان کے مرحوم عالم دین ڈاکٹر اسرار کے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتایا اور اسے اسلام کے بارے میں جاننے کی ترغیب دی۔ اس کی وجہ سے وہ نوجوان دھیرے دھیرے اسلام کی طرف راغب ہو گیا۔ پولیس اس معاملے میں دہلی اور ممبئی کے کئی علماء کو بھی نشانے پر لینے کی کوشش کر رہی ہے۔
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