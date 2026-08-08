مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹائے جانے کے معاملے پر مرشد آباد کے دو ممبران پارلیمنٹ نے شبھندو سے ملاقات کی
ریاستی پولیس پر مساجد سےلاؤڈ اسپیکر ہٹانے میں زیادتی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے خان نے کہا قانون تمام مذاہب پر یکساں لاگو ہونا چاہیے۔
Published : August 8, 2026 at 10:52 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع سے این سی پی کے دو ممبران پارلیمنٹ نے ہفتہ کے روز وزیر اعلی سویندو ادھیکاری سے مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کو روکنے کی اپیل کی، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ پولیس اس معاملے میں حد سے زیادہ سرگرم ہے۔ انہوں نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران ووٹر لسٹ سے خارج کیے گئے تقریباً 27 لاکھ لوگوں کی سماعت کو تیز کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی مداخلت کی بھی درخواست کی۔
یہاں سکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس ملاقات سے ایک دن پہلے، مرشد آباد کے رکن پارلیمنٹ ابو طاہر خان اور جنگی پور کے رکن اسمبلی خلیل الرحمن نے دارالحکومت میں کئی اتحادی شراکت داروں کے ارکان پارلیمنٹ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے دی گئی ناشتے کی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔
خان نے الزام لگایا کہ ریاست میں لاؤڈ اسپیکر کے مسئلہ پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوانین تمام مذہبی برادریوں پر یکساں طور پر لاگو ہونے چاہئیں۔
خان نے کہا مساجد سے لاؤڈ اسپیکرز کو ہٹانا ہمارے لیے انتہائی بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ مساجد میں اذان کے لیے استعمال ہونے والے مائیکروفون کو ہٹانا آزادی کے بعد سے بے مثال ہے۔ بنگال میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے حکومت سے اس کو روکنے کی اپیل کی ہے۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صوتی آلودگی کو روکنے کے لیے عدالت کی ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے، خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انہیں مطلع کیا ہے کہ تقریباً 3,800 مائیکروفون ہٹا دیے گئے ہیں، جن میں تقریباً 1,200 مندروں کے مائیکروفون بھی شامل ہیں۔
خان نے کہا ہم نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ لیکن مساجد سے مائیکروفون نہیں ہٹائے جانے چاہئیں۔ نماز میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔
ریاستی پولیس پر مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے میں زیادتی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے خان نے کہا قانون تمام مذاہب پر یکساں لاگو ہونا چاہیے۔ ہم تمام مذاہب میں ہم آہنگی چاہتے ہیں۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کی کارروائی کو روکنے کی اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔
خان نے الزام لگایا کہ کچھ معاملات میں، پولیس نے بغیر کسی حکومتی احکامات کے مائیکروفون ہٹانے کے لیے مسجد انتظامیہ پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے مساجد سے مائیکروفون ہٹانے کا وقت نہیں دیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ متحرک ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ دو دن قبل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ بھی اٹھایا گیا تھا۔