جموں و کشمیر سے بھاگ کر دو نابالغ بچے پہنچ گئے ہریدوار، پولیس نے بازیاب کرکے اہل خانہ کے حوالے کیا
طالب علموں نے بتایا کہ وہ 15 جنوری کی شام کو جموں کے اپنے ہاسٹل سے پڑھائی سے تنگ آکر فرار ہوگئے تھے۔
Published : January 17, 2026 at 10:51 PM IST
ہریدوار (اتراکھنڈ): پڑھائی سے تنگ آکر دو طالب علم جموں و کشمیر سے بھاگ کر ہریدوار پہنچ گئے۔ وہ سردی میں کانپتے ہوئے بے مقصد ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ہریدوار پولیس کے انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ نے دو نابالغ بچوں کو بحفاظت برآمد کیا، جو جموں و کشمیر میں اپنے ہاسٹل سے فرار ہو کر ہریدوار پہنچے تھے۔ پولیس نے دونوں بچوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ بچوں کے ملنے پر اہل خانہ کے آنسو چھلک پڑے اور انہوں نے ہریدوار پولیس سے جذباتی اظہار تشکر کیا۔
درحقیقت، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ، "آپریشن سمائل" مہم کے تحت تشکیل دیا گیا، جو ریاست بھر میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی سطح پر بچوں، عورتوں اور مردوں کی تلاش اور بحالی کے لیے چلایا جا رہا ہے، مسلسل سرگرم ہے۔ اس سلسلے میں 16 جنوری کو ہر کی پوڑی علاقے سے دو نابالغ لڑکوں کو بچایا گیا۔
پوچھ گچھ کے دوران 11 سالہ اور 8 سالہ طالب علم نے سردی سے کانپتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے رہنے والے ہیں اور 15 جنوری کی شام کو جموں کے اپنے ہاسٹل سے پڑھائی سے تنگ آکر فرار ہوگئے تھے۔ وہ ٹرین میں سوار ہوئے اور ہریدوار پہنچے، جہاں سردی کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوگئی۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ کی ٹیم نے فوری طور پر دونوں بچوں کو بحفاظت بحال کرکے ضروری کارروائی مکمل کی۔ اس کے بعد ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔
چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، ہریدوار میں کونسلنگ کے بعد، دونوں بچوں کو کنکھل کے ایک کھلے شیلٹر ہوم میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران پولیس نے مختلف ذرائع سے بچوں کے اہل خانہ کی تلاش شروع کردی۔ ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں ہریدوار میں مدعو کیا گیا۔ ہفتہ کو اہل خانہ روشن آباد پولیس آفس پہنچے۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ (کرائم) جتیندر مہرا اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (صدر) نشا یادو کی موجودگی میں دونوں بچوں کو باضابطہ طور پر ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا۔ اپنے بچوں کو محفوظ پا کر خاندان جذبات میں آ گیا۔ بچوں کو گلے لگاتے ہوئے، انہوں نے روتے ہوئے ہریدوار پولیس، اے ایچ ٹی یو ٹیم اور ایس ایس پی پرمود سنگھ ڈوبل کا شکریہ ادا کیا۔
ایس پی (کرائم) جتیندر مہرا نے بتایا کہ اے ایچ ٹی یو کی ٹیم لاوارث بچوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہوئے مسلسل چوکس رہتی ہے۔ ہر کی پوری علاقے سے بازیاب ہونے والے بچے ان کے اہل خانہ کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ خاندان بچوں کے ساتھ جموں و کشمیر روانہ ہو گیا ہے۔ گمشدہ یا گمشدہ بچوں کی تلاش اسی طرح جاری رہے گی۔