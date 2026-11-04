کھونٹی میں دو کم سن بہنوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی، تین ملزمان گرفتار، ایک کی تلاش میں چھاپے جاری
یہ دونوں بہنیں مرہو تھانے کے علاقے کی رہائشی ہیں ملزمان نے سیر کرانے اور واپس گھر چھوڑنے کے بہانے اپنے ساتھ لے گئےتھے۔
Published : November 4, 2026 at 12:21 PM IST
رانچی/کھونٹی: جھارکھنڈ کے ضلع کھونٹی میں دو کم سن بہنوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی (گینگ ریپ) کا ایک سنگین واقعہ سامنے آیا ہے۔یہ دونوں بہنیں مرہو تھانے کے علاقے کی رہائشی ہیں ملزمان نے سیر کرانے اور واپس گھر چھوڑنے کے بہانے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دوران ملزم نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا اور لڑکیوں کو الگ الگ ویران مقامات پر لے گئے۔
دو بہنیں جنسی زیادتی کا شکار ہوئیں، جبکہ ان کے ساتھ موجود ایک تیسری کم سن بچی ملزمان کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایک ملزم ابھی تک مفرور ہے۔
ملزمان سے ایک ہفتہ قبل جان پہچان ہوئی تھی
ایف آئی آر کے مطابق متاثرہ بچیوں کی ان میں سے ایک شخص سے تقریباً ایک ہفتہ قبل جان پہچان ہوئی تھی۔ پیر کے روز، ملزمان نے تینوں کم سن بچیوں کو سیر کرانے اور واپس گھر چھوڑنے کا جھانسہ دیا اور انہیں اسکوٹر اور موٹر سائیکل پر بٹھا کر مارانگھاڈا کے علاقے میں لے گئے۔ ان میں سے دو لڑکیاں مرہو تھانے کے علاقے کی رہنے والی بہنیں ہیں، جبکہ تیسری بچی سائیکو علاقے کی رہائشی ہے۔
الزام ہے کہ راستے میں ہی اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا۔ اس کے بعد تینوں بچیوں کو الگ الگ ویران مقامات پر لے جایا گیا۔ وہاں، دونوں بہنوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی دوران، جب تیسری بچی رونے لگی اور شور مچانا شروع کیا، تو ملزمان اسے وہیں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔
تین ملزمان گرفتار چوتھا تاحال مفرور
اس واقعے کے بعد متاثرین نے اپنے اہل خانہ کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اہل خانہ انہیں پولیس اسٹیشن لے گئے اور شکایت درج کرائی۔ ویمنز پولیس اسٹیشن میں چار ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جس پاکسو ایکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر سنگین قانونی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والوں کی شناخت گوپال منڈا (عرف راہول منڈا، عمر 19 سال)، منیش لوہرا (کھونٹی سے تعلق رکھنے والے) اور مانسا ٹوٹی کے طور پر ہوئی ہے۔ دریں اثنا، چوتھے ملزم، پربھو سہائے (عمر 26 سال) کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والے تینوں افراد بالغ ہیں اور فی الحال ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔
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کھونٹی ڈی ایس پی کا بیان
ویمنز پولیس اسٹیشن اور اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ کی اسٹیشن ہاؤس آفیسر نشا کماری نے گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے۔ کھونٹی کے ڈی ایس پی منگل سنگھ جامودا نے بھی بتایا کہ واقعے میں ملوث تین ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس باقی ماندہ ملزم، جو فی الحال مفرور ہے، کا سراغ لگانے اور اسے گرفتار کرنے کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔ اس وقت ضروری قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جن میں کم سن متاثرین کا طبی معائنہ بھی شامل ہے۔