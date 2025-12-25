'ہمیں لڑکوں میں کوئی دلچسپی نہیں، دو لڑکیوں نےگیس کا چولہا جلا کر سات پھیرے لئے
بہار میں دو لڑکیاں انسٹاگرام پر ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے بعد محبت میں گرفتار ہو گئیں۔
Published : December 25, 2025 at 2:14 PM IST
سپول: بہار کے ضلع سوپول میں دو لڑکیوں نے ایک مندر میں شادی کر لی۔ انہوں نے شادی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ قدم باہمی رضامندی سے اٹھایا ہے۔ ان کی ہم جنس شادی علاقے میں بحث اور تجسس کا موضوع بن گئی ہے۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ دونوں خواتین تروینی گنج میونسپل کونسل علاقے کے ایک مال میں کام کرتی تھیں۔ وہ دو سال سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ ان کی ملاقات اس سے قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کے ذریعے ہوئی تھی۔ ان کی دوستی، جو آن لائن گفتگو سے شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ایک گہرے جذباتی بندھن میں بدل گئی۔ طویل عرصے تک رابطے میں رہنے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک ساتھ وقت گزارنے کے بعد انہوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔
دونوں نے چولہے کے گرد سات پھیرے لیں اور منگل کی دیر رات میلے کے میدان میں واقع کالی مندر پہنچی۔ انہوں نے سادگی سے شادی کی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ شادی کے وقت مندر کے احاطے میں بہت کم لوگ موجود تھے جس کی وجہ سے اس واقعہ پر کسی کا دھیان نہیں رہا۔ شادی کے دوران، جوڑے نے چولہے کے گرد سات پھیرے لئے اور اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا عہد کیا۔
لڑکیوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو ماہ سے وارڈ 18 میں کرائے کے کمرے میں اکٹھے رہ رہی تھیں۔ وہ بلاک چوک پر واقع ایک مال میں کام کرتے ہیں۔ بدھ کی صبح جب وہ شادی کے بعد اپنے کمرے میں واپس آئے تو آس پاس کے محلے والوں کو واقعہ کا علم ہوا۔ پورے محلے میں کہرام مچ گیا۔ حقیقت جاننے کے لیے ان کے گھر کے باہر ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔
شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر: دونوں نوبیاہتا خواتین نے اپنی شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی، جو تیزی سے وائرل ہوگئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ معاملہ میونسپل کونسل ایریا اور آس پاس کے دیہی علاقوں میں بحث کا موضوع بن گیا۔ دونوں نئی شادی شدہ خواتین ضلع مدھے پورہ کی رہائشی ہیں۔
"ہم لڑکوں میں دلچسپی نہیں رکھتے": دونوں خواتین کا کہنا ہے کہ ان کا رشتہ مکمل طور پر باہمی افہام و تفہیم اور جذباتی تعلق پر مبنی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بغیر کسی دباؤ کے، باہمی رضامندی سے کیا۔ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔
"جبکہ دوسری خاتون نے کہا کہ مجھے لڑکوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارا رشتہ جذباتی ہے۔ ہم کسی کا دباؤ محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔
اس منفرد شادی نے مقامی طور پر ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ کچھ اسے شخصی آزادی اور باہمی رضامندی کا معاملہ قرار دے رہے ہیں تو کچھ اسے سماجی روایات اور رسم و رواج کے خلاف قدم قرار دے رہے ہیں۔ فی الحال یہ مسئلہ میونسپل کونسل ایریا سے لے کر دیہی علاقوں تک موضوع بحث بنا ہوا ہے۔