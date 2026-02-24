مظفر نگر میں حقیقی بہنوں نے مل کر باپ کو مار ڈالا، لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق پر تھیں ناراض
ایس پی دیہات آدتیہ بنسل نے بتایا کہ باپ کے قتل کے معاملے میں دونوں بیٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : February 24, 2026 at 12:22 PM IST
مظفر نگر، اترپردیش: ضلع مظفر نگر میں بیٹیوں نے باپ کا گلا کاٹ کر قتل کردیا۔ بڑی بیٹی کی 16 سالہ چھوٹی بہن نے بھی اس قتل میں اس کا ساتھ دیا۔ دونوں نے رات کو چارپائی پر سوئے ہوئے اپنے والد کا گلا درانتی سے کاٹ دیا۔ ایس پی دیہات آدتیہ بنسل نے بتایا کہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
دونوں بیٹیوں نے مل کر کیا باپ کا قتل
مظفر نگر کے مورنا کے رہنے والے 55 سالہ رام پرساد کی لاش پیر کی صبح گھر کے مین گیٹ کے قریب پلنگ پر خون آلود حالت میں ملی۔ ان کی گردن اور جسم پر تیز دھار ہتھیار سے کئی بار حملہ کیا گیا۔
جب بیوی چندرکلی نے صبح 7 بجے کے قریب اپنے شوہر کی لاش دیکھی تو اس نے چلا چلا کر شور مچایا۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ موقع پر پہنچ گئی۔ بیوی چندرکلی، دو بیٹے امیت اور سمیت، بیٹی کومل اور 16 سالہ نابالغ بیٹی رونے لگیں۔
پولس کی سختی سے سچ سامنے آیا
اطلاع ملتے ہی ایس پی دیہات آدتیہ بنسل، سی او دیوورت باجپئی اور تھانہ انچارج انسپکٹر جسویر سنگھ موقع پر پہنچ گئے۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ایس پی دیہات آدتیہ بنسل نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران موقع سے کئی سراغ ملے اور ڈاگ اسکواڈ بھی گھر کا چکر لگاتا رہا۔ جس کی وجہ سے اہل خانہ پر قتل کا شبہ پیدا ہوا۔ گھر والوں سے ایک ایک کرکے پوچھ گچھ کی گئی۔
شادی نہ کرنے پر طعنے دیتے تھے
اس دوران غیر شادی شدہ بیٹی کومل (32) اور چھوٹی بیٹی (16) بار بار اپنے بیانات بدلتی رہیں۔ سخت دباؤ کے بعد انہوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ بڑی بیٹی کومل نے بتایا کہ اس کے والد بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتے تھے۔ وہ روز اسے طعنے دیتا اور کہتا کہ وہ 32 سال کی ہو گئی ہے۔ نہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ کوئی نوکری کرتی ہے۔ چھوٹی بیٹی بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی ہے۔
چھوٹی بہن نے بنایا تھا قتل کا منصوبہ
تم دونوں کی وجہ سے معاشرے میں ہماری توہین ہو رہی ہے۔ اتنا سب سن کر ناقابل برداشت چھوٹی بہن نے باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ رات 2 بجے کے قریب دونوں نے اپنے والد کی گردن پر درانتی سے کئی وار کیے اور ان کے پیٹ پر بھی درانتی سے کئی وار کیے۔ باپ کو قتل کرنے کے بعد دونوں اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں، لیکن پولیس کے شک اور زور دینے پر انہیں راز اگلنا پڑا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔