تلنگانہ کے نلگنڈہ میں اسکول پرنسپل کے قتل کے الزام میں دسویں جماعت کے دو طلبہ گرفتار
ملزمان نے گھر میں گھس کر پرنسپل پر 27 وار کیے اور پھر لوٹ پاٹ کی، انکے پاس سے پیسہ اور فون برآمد ہوا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 8:51 AM IST
نلگنڈہ: تلنگانہ کے نلگنڈہ میں پولیس نے اپنے اسکول کی پرنسپل کے قتل کے الزام میں دسویں جماعت کے کے دو نابالغ طلبہ کو گرفتار کیا ہے۔ نلگنڈہ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ شرت چندر پوار نے بتایا کہ پولیس نے 80 افراد سے تفتیش کے بعد ان نابالغوں کی شناخت کی۔ مقتولہ روپا ریڈی، نلگنڈہ ضلع کے کونڈامالی پلی منڈل سینٹر میں جے بی کالونی میں واقع ناگارجن پبلک اسکول کی پرنسپل تھیں۔
وہ اپنے شوہر راجیندر ریڈی کے ساتھ جے بی کالونی میں رہتی تھیں۔ روپا کا بیٹا ابھینو حیدرآباد میں انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے اور یہ جوڑا اکثر بیٹے سے ملنے ریاستی دارالحکومت جایا کرتا تھا۔ حال ہی میں مسلسل تین دن کی چھٹی ہونے کی وجہ سے روپا اپنے شوہر کے ساتھ حیدرآباد گئی تھیں۔ حیدرآباد میں کچھ کام ہونے کی وجہ سے ان کے شوہر وہیں رک گئے، جب کہ روپا 11 اگست کی صبح اکیلے کونڈامالی پلی لوٹ آئیں۔
ایس پی نے بتایا کہ دونوں طلبہ نے روپا کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کی تیاری انہوں نے پانچ دن پہلے ہی کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 'ملزمان کا خیال تھا کہ روپا کے گھر پر نقد رقم موجود ہوگی کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب طلبہ سے اسکول کی فیس جمع کی جاتی ہے۔' تاہم، جب ملزمان روپا کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر جان لیوا حملہ کر دیا اور گھر میں رکھی نقد رقم اور ایک موبائل فون لے کر فرار ہو گئے۔
اس واقعے سے نلگنڈہ میں سنسنی پھیل گئی اور معاملے کو حل کرنے کے لیے پولیس کی پانچ ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ٹیموں نے یہ پتا لگانے کی کوشش کی کہ آیا حملہ آور عادی مجرم تھے اور اس دوران علاقے میں لگے تقریباً 70 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی جانچ کی گئی۔ پوار نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد اسکول چار دنوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔
مزید پڑھیں: تمل ناڈو کے کوئمبتور میں انجینئرنگ کے طالب علم کا پیٹ پیٹ کر قتل، منشیات فروشوں کی اطلاع دینے پر قتل کا اندیشہ
ٹیموں نے ان 13 طلبہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی جو اسکول کھلنے کے بعد سے اسکول نہیں آئے تھے۔ ان میں دسویں جماعت کے پانچ طلبہ شامل تھے۔ خبر ملی تھی کہ ان میں سے دو حالیہ دنوں میں بہت پُرتعیش زندگی گزار رہے تھے۔ جب انہیں حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی تو معاملہ سامنے آگیا۔ ملزمان میں سے ایک کے پاس سے تقریباً 1.54 لاکھ روپے نقد اور ایک آئی فون ضبط کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ان سے ضبط کیے گئے نوٹوں پر خون کے دھبے دیکھے گئے اور انہیں لیب بھیجا گیا، تو معلوم ہوا کہ وہ انسانی خون تھا۔
پوار نے بتایا کہ ملزمان میں سے ایک اسکول کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس سے پہلے جب اس کے بیگ سے کچھ رقم اور ایک سیل فون ملا تھا، تو روپا اور اسکول کے دوسرے اساتذہ نے اسے ڈانٹا تھا اور ہاسٹل خالی کروا دیا تھا۔ اس وقت اس کے والدین کے سامنے بھی اسے ڈانٹ پلائی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں پرنسپل کے خلاف ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: ایریزونا میں بھارتی طالب علم پر گرل فرینڈ کے قتل کا الزام، جرمنی میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا
انہوں نے کہا کہ ملزمان کو شراب اور بائیک کا شوق ہے۔ ایس پی کے مطابق 'وہ ایک ماہ پہلے گوا گھومنے گئے تھے۔ کسی طرح پیسوں کے لیے میں انہوں نے پانچ دن پہلے ہی روپا ریڈی کے گھر میں ڈکیتی کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کی اور ڈکیتی کا وقت طے کیا۔'
پوار نے کہا کہ '11 اگست کو اسکول سے لوٹنے کے بعد، دونوں ملزمان ایک ساتھ پرنسپل کے گھر گئے۔ ان میں سے ایک نے ماسک پہنا ہوا تھا اور وہ دیوار پھاند کر اندر چلا گیا لیکن اس دوران اس کا ماسک اتر گیا اور پرنسپل نے اسے پہچان لیا، جس کے بعد اس نے انہیں قتل کر دیا۔ چونکہ ملزمان نابالغ ہیں، اس لیے ہم انہیں جووینائل جسٹس بورڈ بھیجیں گے۔'
نابالغوں نے چاقو، دستانے، ماسک اور ایک موبائل فون پرنسپل کے گھر کے پاس جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ بھاگنے سے پہلے انہوں نے اپنے لباس بدل کر صاف کپڑے پہن لیے تھے۔
مزید پڑھیں:
جس عاشق کے لیے گھر چھوڑا، اسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا، لاش ٹرالی بیگ میں چھوڑ کر فرار
کشمیر پولیس نے کیا چھ گھنٹوں میں قتل کیس حل، ماں بیٹا گرفتار
جائیداد کے تنازعہ پر دو بیٹوں نے ہتھوڑے سے ماں باپ کو قتل کر دیا، غازی آباد میں دل دہلا دینے والا واقعہ