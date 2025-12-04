فرید آباد میں دو کیمیکل اسٹور سیل، دہلی دھماکوں کے معاملے میں گرفتار مزمل شکیل اور شاہین نے کی تھی خریداری
این آئی اے کی ٹیم شاہین کو شناخت کے لیے ان دکانوں پر لے آئی تھی۔لیکن دکانداروں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔
Published : December 4, 2025 at 6:39 PM IST
فرید آباد: دہلی بم دھماکوں کے معاملے میں ہریانہ کے فریدآباد میں دو کیمیکل کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی میں پڑھانے والے مشتبہ دہشت گرد مزمل شکیل اور شاہین نے یہاں سے ہائیڈروجن خریدا تاکہ دھماکہ خیز مواد میں استعمال کیا جا سکے۔
فرید آباد میں کیمیکل کی دکانیں سیل: فرید آباد میں این آئی ٹی کے نہرو گراؤنڈ میں واقع دو کیمیکل دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ان دکانوں کو بی آر سائنٹیفک اینڈ کیمیکلز اور پال کیمیکلز کا نام دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی تھی کہ مزمل شکیل اور شاہین نے ان دو دکانوں سے ہائیڈروجن (ایسیٹون) خریدا تھا تاکہ دھماکہ خیز مواد میں استعمال کیا جا سکے۔ دونوں دکانوں کو سیل کرنے کی کارروائی ایس ڈی ایم بدکھل ترلوک چند اور ایس ایچ او کوتوالی شری بھگوان کی نگرانی میں عمل میں آئی۔ یہ کارروائی ان کے پاس کیمیکل فروخت کرنے کے لیے بغیر لائسنس پائے جانے کے بعد کی گئی۔ ڈرگ کنٹرولر ٹیم، فوڈ سپلائی سیفٹی ٹیم اور کرائم برانچ کی ٹیم بھی جائے وقوعہ پر موجود تھی۔
این آئی اے نے کچھ دن پہلے دورہ کیا تھا: کچھ دن پہلے این آئی اے کی ٹیم شاہین کو شناخت کے لیے ان دکانوں پر لے آئی تھی۔ لیکن دکانداروں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔
دکاندار نے یہ کہا: دکاندار اے این سنگھ نے کہا کہ اس کے سینکڑوں گاہک ہیں، تو وہ ان کی شناخت کیسے کر سکتا ہے؟ وہاں فروخت ہونے والے کیمیکلز کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے پاس کیمیکل فروخت کرنے کا لائسنس نہیں تھا جس کی وجہ سے سیل کرنے کی کارروائی کی گئی۔