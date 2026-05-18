ٹی وی کے، خواتین کیڈر کے بارے میں متنازعہ ریمارکس، عبدالکلام کے سابق مشیر کے خلاف دو مقدمات درج
تمل ناڈو میں خواتین TVK کارکنوں کے بارے میں یوٹیوب پر پونراج کے کچھ تبصروں نے تنازعہ کو جنم دیا۔
Published : May 18, 2026 at 10:42 AM IST
چنئی: تمیزہگا ویٹری کزگم کی خاتون عہدیداروں کے خلاف مبینہ طور پر متنازعہ ریمارکس کرنے کے الزام میں 'عبدالکلام ویژن انڈیا موومنٹ' کے ایڈمنسٹریٹر پونراج ویلائیچمی کے خلاف دو مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
پونراج سابق صدر عبدالکلام کے مشیر تھے اور فی الحال 'عبدالکلام ویژن انڈیا موومنٹ' نامی تنظیم کے سربراہ ہیں۔ تمل ناڈو کے حالیہ اسمبلی انتخابات سے پہلے ایک یوٹیوب چینل کے ساتھ انٹرویو کے دوران، پونراج نے تمیزہگا ویٹری کزگم میں خواتین کیڈر کے بارے میں کچھ تبصرے کیے تھے۔
ان تبصروں نے تنازعہ کو جنم دیا، وجے، تمیزہگا ویٹری کزگم کے رہنما اور تمل ناڈو کے موجودہ وزیر اعلیٰ نے پونراج کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وجے نے سوشل میڈیا پر پونراج کی مذمت کی اور باضابطہ شکایت درج کرانے کے لیے ذاتی طور پر ڈائرکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کے دفتر چنئی میں گئے۔
شکایت موصول ہونے پر ایڈیشنل ڈی جی پی (لا اینڈ آرڈر) نے یقین دلایا کہ مناسب کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد، تمیزہگا ویٹری کزگم قیادت نے شکایت کی بنیاد پر مناسب کارروائی کے لیے دباؤ ڈالنا جاری رکھا۔ تاہم، چونکہ اس وقت انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق نافذ تھا، اس لیے پونراج کے خلاف وجے کی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
اب جب کہ تمیزہگا ویٹری کزگم نے تمل ناڈو میں حکومت بنائی ہے، شکایت کی بنیاد پر پونراج کے خلاف دو الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پہلا معاملہ چنئی پولیس کے سائبر کرائم ونگ میں درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح، پونراج کے خلاف کڈلور ضلع کے پدھونگر پولیس اسٹیشن میں تمیزہگا وتری کزگم کی خواتین کارکنوں کے خلاف توہین آمیز اور فحش تبصرے کرنے پر ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے۔