ETV Bharat / state

ٹی وی کے، خواتین کیڈر کے بارے میں متنازعہ ریمارکس، عبدالکلام کے سابق مشیر کے خلاف دو مقدمات درج

تمل ناڈو میں خواتین TVK کارکنوں کے بارے میں یوٹیوب پر پونراج کے کچھ تبصروں نے تنازعہ کو جنم دیا۔

two cases registered against ponraj vellaichamy controversial remarks against tvk women cadres Urdu News
پونراج کے خلاف دو مقدمات درج (ای ٹی وی بھارت فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 18, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

چنئی: تمیزہگا ویٹری کزگم کی خاتون عہدیداروں کے خلاف مبینہ طور پر متنازعہ ریمارکس کرنے کے الزام میں 'عبدالکلام ویژن انڈیا موومنٹ' کے ایڈمنسٹریٹر پونراج ویلائیچمی کے خلاف دو مقدمات درج کیے گئے ہیں۔

پونراج سابق صدر عبدالکلام کے مشیر تھے اور فی الحال 'عبدالکلام ویژن انڈیا موومنٹ' نامی تنظیم کے سربراہ ہیں۔ تمل ناڈو کے حالیہ اسمبلی انتخابات سے پہلے ایک یوٹیوب چینل کے ساتھ انٹرویو کے دوران، پونراج نے تمیزہگا ویٹری کزگم میں خواتین کیڈر کے بارے میں کچھ تبصرے کیے تھے۔

ان تبصروں نے تنازعہ کو جنم دیا، وجے، تمیزہگا ویٹری کزگم کے رہنما اور تمل ناڈو کے موجودہ وزیر اعلیٰ نے پونراج کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وجے نے سوشل میڈیا پر پونراج کی مذمت کی اور باضابطہ شکایت درج کرانے کے لیے ذاتی طور پر ڈائرکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کے دفتر چنئی میں گئے۔

شکایت موصول ہونے پر ایڈیشنل ڈی جی پی (لا اینڈ آرڈر) نے یقین دلایا کہ مناسب کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد، تمیزہگا ویٹری کزگم قیادت نے شکایت کی بنیاد پر مناسب کارروائی کے لیے دباؤ ڈالنا جاری رکھا۔ تاہم، چونکہ اس وقت انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق نافذ تھا، اس لیے پونراج کے خلاف وجے کی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔

اب جب کہ تمیزہگا ویٹری کزگم نے تمل ناڈو میں حکومت بنائی ہے، شکایت کی بنیاد پر پونراج کے خلاف دو الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پہلا معاملہ چنئی پولیس کے سائبر کرائم ونگ میں درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح، پونراج کے خلاف کڈلور ضلع کے پدھونگر پولیس اسٹیشن میں تمیزہگا وتری کزگم کی خواتین کارکنوں کے خلاف توہین آمیز اور فحش تبصرے کرنے پر ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

تمل ناڈو: گورنر نے حکومت سازی کی دعوت مسترد کر دی، ٹی وی کے، کی حلف برداری کی تقریب ہو سکتی ہے ملتوی

مغربی بنگال: مسلم اکثریتی اضلاع میں بی جے پی نے لگائی نقب، ووٹوں کی تقسیم سے ٹی ایم سی کو نقصان

تمل ناڈو میں مسجدوں، اسکولوں اور بس اسٹینڈز کے قریب شراب کی دکانیں بند کرنے کا حکم جاری

وجے 'حکومت' نے تمل ناڈو اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، ڈی ایم کے نے کیا واک آؤٹ

تمل ناڈو میں حکومت سازی کی کوششیں شروع، ٹی وی کے لیڈر وجے نے گورنر کو لکھا خط

بنگال میں زعفرانی لہر: بی جے پی نے ریاست کے سیاسی اسکرپٹ کو دوبارہ کیسے لکھا؟

TAGGED:

TVK WOMEN CADRES
DEROGATORY REMARKS
ABDUL KALAM VISION INDIA MOVEMENT
CASE REGISTER APJ KALAM EX ADVISOR
TWO CASES REGISTERED AGAINST PONRAJ

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.