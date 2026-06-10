سعودی عرب میں ایران کو چندہ دینے کے الزام میں دو ہندوستانی بھائی گرفتار، خاندان کی حکومت سے مدد کی اپیل
مارچ میں ظفر نے ایرانی سفارت خانے کو 200 ریال (تقریباً 5,000 روپے) کی مالی امداد بھیجی۔
Published : June 10, 2026 at 5:27 PM IST
امروہہ: ضلع کے نوگوان سادات قصبے کے دو بھائیوں کو سعودی عرب میں حراست میں لیے جانے کے بعد ان کے والدین نے حکومت ہند سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے محمد ظفر اور محمد راہب تقریباً تین ماہ سے سعودی عرب میں قید ہیں۔ ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ گرفتاری کے بعد سے انہیں بیٹوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ خاندان نے اب وزارت خارجہ سے مدد طلب کی ہے۔
اہل خانہ کے مطابق سعودی پولیس نے دونوں بھائیوں کو ایران مالی امداد بھیجنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ محمد راہب اور محمد ظفر دونوں سعودی عرب کے شہر دمام میں ملازم تھے۔ مارچ میں ظفر نے ہندوستان میں ایرانی سفارت خانے کو 200 ریال (تقریباً 5,000 روپے) کی مالی امداد بھیجنے کے لیے راہیب کے موبائل فون کا استعمال کیا۔ اس کے بعد سعودی سیکیورٹی اداروں نے 27 مارچ کو محمد راہب اور 30 مارچ کو محمد ظفر کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد سے خاندان کو دونوں کے بارے میں کوئی ٹھوس اطلاع نہیں ملی ہے۔
اس معاملے کے حوالے سے اہل خانہ کو بھیجے گئے ای میل میں، ہندوستانی سفارت خانے نے کہا کہ دونوں ہندوستانی شہریوں کو سیکورٹی سے متعلق ایک معاملے کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے مزید بتایا کہ اس نے کیس کے بارے میں تفصیلی معلومات اکٹھا کرنے کے لیے سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا ہے۔
دریں اثنا ان کی والدہ فرزانہ نے بتایا کہ ان کا بڑا بیٹا محمد ظفر گزشتہ دو سال سے سعودی عرب میں پلمبر کا کام کر رہا تھا۔ یہ وہاں ملازمت کے لیے ان کا دوسرا دورہ تھا۔ ایک سال قبل ان کے چھوٹے بھائی محمد راہب نے بھی سعودی عرب میں ان کے ساتھ گئے تھے۔ دونوں بھائی اپنی محنت اور مشقت سے گھر کی کفالت کر رہے تھے اور خاندان کا سارا انحصار اپنی کمائی پر تھا۔
فرزانہ کے مطابق ان کا شوہر حسن عباس سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا لیکن سات سال قبل ایک حادثے میں ان کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ سرجری کے بعد، وہ فالج کا شکار ہو گیا اور تب سے وہ بستر پر ہے۔ فرزانہ اپنے شوہر کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ گھر کے مالی معاملات کا انحصار بنیادی طور پر دو بیٹوں پر تھا، لیکن ان کی گرفتاری کے بعد خاندان کو اب شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔
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فرزانہ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزارت خارجہ سے اپنے بیٹوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی جذباتی اپیل کی ہے۔ انہوں نے حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں سخت پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت مداخلت کرے اور امداد فراہم کرے۔ فی الحال پورا خاندان کارروائی کے لیے حکومت اور متعلقہ حکام کی طرف دیکھ رہا ہے۔